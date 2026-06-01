Blue Diamond Construction Group recibe reconocimiento de Banreservas por aporte a diáspora

Ivette Santos recibe, en representación de Blue Diamond Construction Group, el reconocimiento al segundo lugar en el renglón Constructora/Desarrollador Inmobiliario otorgado por Banreservas durante la Segunda Feria Inmobiliaria celebrada en Madrid. ( BANRESERVAS )

En un acto celebrado en el marco de la Segunda Feria Inmobiliaria Banreservas en Madrid, la constructora dominicana Blue Diamond Construction Group recibió el reconocimiento al segundo lugar en el renglón Constructora/Desarrollador Inmobiliario, distinción que el banco entrega a las empresas que más clientes refieren hacia la institución durante sus ferias en el exterior.

El premio, recibido por la Ingeniera Ivette Santos en representación de la empresa, correspondió al desempeño alcanzado durante la Feria Inmobiliaria Banreservas celebrada en marzo en Nueva York y Lawrence, Estados Unidos, donde miles de dominicanos residentes en la costa este estadounidense acudieron en busca de una vivienda en su país de origen.

Detrás de cada referimiento hay una historia. Padres que llevan décadas trabajando lejos pensando en la casa que algún día comprarán. Familias que se reúnen una vez al año en navidades y sueñan con un techo propio donde volver a encontrarse. Jóvenes profesionales que, aún viviendo fuera, mantienen viva la idea de regresar. Para muchos de ellos, el primer paso no es financiero: es emocional.

"Más que un reconocimiento empresarial, sentimos que este premio pertenece a las familias dominicanas que confiaron en nosotros para acompañarlas en una de las decisiones más importantes de sus vidas", expresó Santos. "Construir una casa para alguien que vive a miles de kilómetros del país no es solo un proceso técnico; es honrar un sueño que muchas veces se ha guardado durante años".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/alternativa-extra-1aab7ae6.png Ivette Santos en la Segunda Feria Inmobiliaria celebrada en Madrid, España. (BANRESERVAS)

La feria celebrada en marzo en Nueva York y Lawrence se ha consolidado como una plataforma para conectar a la diáspora dominicana con oportunidades concretas de inversión inmobiliaria, según informó el banco al cierre del evento. El acto de reconocimiento en Madrid, encabezado por el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, se enmarca en una estrategia para fortalecer los vínculos entre la entidad y los dominicanos residentes en el exterior.

La Segunda Feria Inmobiliaria Banreservas en Madrid cerró con preaprobaciones de crédito superiores a los RD$3,798 millones, un crecimiento del 111% respecto a la edición anterior, y la gestión de 569 unidades habitacionales. La asistencia creció un 32% frente al año previo, según cifras compartidas por el director senior de las Oficinas de Representación de Banreservas, Henry Ogando.

Durante las jornadas, el banco ofreció condiciones preferenciales que incluyeron tasas desde 9.50%, plazos de amortización de hasta 20 años y financiamiento de hasta el 90% del valor del inmueble, según información publicada por la entidad al cierre del evento.

Para Blue Diamond Construction Group, el reconocimiento llega como un compromiso renovado más que como un punto de llegada. La empresa trabaja con clientes dominicanos no residentes que adquieren vivienda en su país de origen, un segmento que ha crecido sostenidamente en las últimas ferias del Banco de Reservas dirigidas a la diáspora en Estados Unidos y Europa. La constructora continúa desarrollando proyectos residenciales pensados, en buena medida, para esa comunidad que vive lejos pero nunca deja de mirar hacia su tierra. "Cada llave entregada es una historia que vuelve a casa", concluyó Santos.

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