$!Croacia elige experiencia de gobierno frente a cambio en elecciones parlamentaras

SEGURIDAD EN LA PANDEMIA

Los conservadores hicieron campaña con el lema 'Una Croacia segura' que reflejaba el -a su juicio- 'buen manejo' del país, que con un total de 113 fallecidos hasta ahora ha sufrió menos por la COVID-19 que otros estados europeos.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

Aunque no hay resultados completos, se considera que la participación ha sido menor al 50%.

DP controla 16 escaños, el derechista Most (puente) 8, la nueva agrupación de la izquierdista verde Mozemo (Podemos) 7, mientras dos partidos centristas también contarán con mandatos, Pametno (3) y HNS (1).

Con todo, la formación conservadora no tiene mayoría para gobernar en solitario.

El COVID-19 MARCA LAS ELECCIONES

'Muchos electores no salieron a las urnas por miedo al contagio', evaluó la exprimera ministra conservadora Jadranka Kosor, y advirtió que existe un alto repunte de la COVID-19, con números récord de nuevos contagiados y malas previsiones de los epidemiólogos.

FESTEJOS SIN MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Las imágenes desde el triunfante cuartel electoral de HDZ y otros partidos que lograron buenos resultados, como DP y Most, mostraron a los políticos sin mascarillas, repartiendo abrazando, y besándose durante los festejos.

Pero esa misma cautela no prevaleció en los centros electorales de las formaciones, el vencedor incluido.

DERROTA SOCIALDEMÓCRATA

Todos los analistas coinciden en que los resultados son un desastre para los socialdemócratas (SDP), que tiene su peor resultado desde 1995, mucho menor del que los sondeos pronosticaban.

Ya algunos representantes del SDP pidieron la dimisión de su líder, Davor Bernardic, que no ha sabido contrarrestar el discurso de los conservadores.

Bernardic felicitó la victoria de HDZ y Plenkovic y admitió 'los malos resultados' de la plataforma progresista que lidera.

Anunció que él 'está preparado para irse', pero 'ello será considerado mañana en la presidencia del partido'.

La derrota es especialmente grave si se tiene en cuenta que los socialdemócratas salieron en estas elecciones dentro de una gran coalición, Restart (Reinicio), con una decena de partidos de centro-izquierda.

Bernardic, considerado por muchos como un político sin carisma ni mensaje, no logró aprovechar que un 70 % de los ciudadanos opinasen en un reciente sondeo que el gobierno de Plenkovic lleva el país por una dirección errónea.

Tampoco capitalizó el descontento general por los numerosos escándalos de corrupción que han sacudido al Gobierno.

Según el Eurobarómetro de junio, un 97% de los ciudadanos croatas consideran que la corrupción está muy extendida en el país.

La sorpresa de estas elecciones, además del buen resultado de HDZ y la gran derrota del SDP, es el relativamente buen resultado del nuevo bloque izquierdista Mozemo (Podemos).

'A partir de hoy la izquierda en Croacia tiene un nuevo nombre', opinó una de las líderes de Mozemo, Sandra Bencic.

Bencic considera que su agrupación no arrebató votos a SDP, sino que logró movilizar a aquellos electores que durante años no salieron a las urnas por considerar que no tenían a quien votar.EFE