$!Cuarentena obligada en un hotel: la odisea de quienes vuelven a China

VOLVER A PEKÍN ANTES DE QUEDARSE ATRAPADOS EN ESPAÑA

'Me parece un robo, demasiado caro cuando te obligan a hacerlo. El gobierno debería exigir a los hoteles que cobren más barato, además tienes que pagar todo a la entrada y solo aceptan tarjetas chinas', explica a Efe otro de los becarios españoles en cuarentena hotelera, que prefiere no identificarse.

'No entran ni para limpiar, nos han dejado productos de aseo y limpieza como para 20 días, yo me ocupo de hacer la cama y ordenar la habitación, igual que en casa', explica.

'Yo lo veo bien porque si no tienen contagios aquí, quién dice que no lo vayamos a traer desde España. Es la responsabilidad de cada uno no contagiar a los demás', afirma la joven española.

Una ciudadana alemana, que llegó esta semana a Pekín con su pareja, aseguró a través de una aplicación de mensajería que les han confinado a ambos en un hotel apartado en habitaciones separadas, por lo que el precio de su estancia se duplicará.

'Las parejas son separadas estrictamente. Doble precio, doble estupidez', afirmó, tras comentar que se arrepentía de haber regresado a China.

A otra pareja española, con dos hijos pequeños, también les han separado, indicaron a Efe otros viajeros que coincidieron con ellos en el centro de convenciones cercano al aeropuerto.

Muchas comunidades de vecinos no están aceptando además a los que llegan de fuera por miedo al contagio, aunque pertenezcan al grupo de excepciones establecidas, por lo que no les queda otra que aceptar la cuarentena del hotel.

La española Patricia Casero llegó el pasado lunes antes de que las personas que viven solas fuesen también obligadas al confinamiento hotelero. Aún así, le exigieron el permiso de su comunidad, que tenía que haber solicitado con antelación en España, para poder irse a su casa.

Después de múltiples gestiones y demasiados nervios finalmente consiguió, ocho horas después de llegar, que le dejasen aislarse en su domicilio, donde le pegaron un cartel en la puerta de entrada que comunica el período de cuarentena a los vecinos.

'Dudé en coger el avión cuando me informaron de que se endurecían las condiciones de cuarentena, pero tengo aquí mi casa, está aquí mi gato, no sabía si cambiando el vuelo iba a poder volver y también tengo que trabajar. No me arrepiento de la decisión', explica.