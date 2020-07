$!Cuestionan el “poco accionar” de la Procuraduría en materia electoral

“Desde mi punto de vista, esa institución no ha hecho nada, puede que yo esté equivocado, pero no se ha desempeñado como esperaba la sociedad”, consideró el presentante del partido colorao.

Tácito Perdomo , delegado político ante la junta Central Electoral (JCE) por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), entiende que la institución ha sido totalmente inoperante , debido a que se han realizado muchas denuncias serias que no han sido investigadas. Esta opinión también es compartida por el representante del Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Leonardo Suero.

Otro que se expresó fue José Miguel Vásquez, delegado ante la JCE por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). “No entendemos qué está haciendo la procuraduría en materia electoral. Hasta estos momentos no hemos sentido ningún tipo de funciones ni de efecto de esa institución. Se impone una especie de modificación o de la ley o de reestructuración de las instituciones, a los fines de que se le respeten los derechos a los candidatos y de los ciudadanos”, dijo.

Sin embargo, no responsabiliza a la procuradora electoral Gisela Cueto. Entiende que “la inacción, posiblemente no sea el interés del funcionario encargado de esa institución, porque no sabemos hasta qué punto ha sido empoderado ese funcionario o hasta qué punto tiene el poder de decisión y cuál es la colaboración que tiene de un equipo de persona que trabaja con ella”.

Orlando Jorge Mera, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), considera que independientemente de las buenas intensiones que pueda tener Gisela Cueto, existe una falta de voluntad para enfrentar los delitos electorales.

“Al margen de las buenas intenciones que tiene la magistrada Gisela Cueto, en el pasado proceso electoral quedó reflejada la ausencia de voluntad para enfrentar los delitos electorales, a pesar de las denuncias que se hicieron. Es uno de los puntos débiles, tal como queda reflejado en el Informe de la OEA sobre la observación de las elecciones del 5 de julio”, precisó Orlando Jorge Mena.

José Hernández Peguero, del partido Fuerza del Pueblo, opinó que “la inacción del Ministerio Público en las pasadas elecciones pone de manifiesto la debilidad institucional en el país, lo cual demanda de un compromiso formal de los partidos y el gobierno de impulsar una reforma a las recién aprobadas leyes electorales que garanticen elecciones transparentes y equitativas”.

“La gobernabilidad democrática de nuestro país requiere del concierto de voluntades y decisión de los líderes en dotar al país de una nueva legislación electoral, sin la presión del momento y despojada de intereses particulares, por eso sugiero que el debate de la actualización legislativa electoral sea iniciado a principios del próximo año”, sugirió.