$!Danilo Medina participará en videoconferencia con dirigentes del FMI, BM y BID

Sánchez promovió esta conferencia llamada ' Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe ' que busca convencer a las principales instituciones financieras de que diseñen nuevos instrumentos que ayuden a la reconstrucción de la zona no solo en términos macroeconómicos, sino también para sectores y cuestiones concretas como la sanidad o las políticas de empleo.

Por parte de la instituciones multilaterales se contará con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo; el presidente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Luis Alberto Moreno; y el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Luis Carranza.

También participarán el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi; la secretaria ejecutiva de la comisión económica de Naciones Unidas para América latina, la CEPAL, Alicia Bárcena; y Rebeca Grynspan, secretaria General Iberoamericana.

Según fuentes del Gobierno español, la mayor parte de las economías de América Latina están clasificadas como de renta media, y eso impide que puedan acceder a determinados instrumentos de financiación, porque las principales instituciones centran sus esfuerzos en los países en vías desarrollo.

Por eso se busca que las instituciones financieras internacionales articulen mecanismos de financiación a los que el conjunto de la región pueda acceder, entre ellas, elevar los flujos de inversión desde las instituciones internacionales, aumentar las garantías financieras para atraer la inversión privada o partidas específicas para infraestructuras, y no se descartan instrumentos para aliviar la deuda.

Pedirán al FMI, al Banco Mundial y al BID que estudien 'sin tabúes pero con cautela' posibles alivios o reestructuraciones de deuda.

Las fuentes no aventuran señalar cuanto aportaría España, aunque sería en la medida en la que se acuerde por parte de los organismos financieros.

Pero se insiste en que no es suficiente la respuesta dada hasta ahora -con la movilización de 50.000 millones por parte del FMI y la puesta en marcha de su plan de respuesta rápida, o los 15.000 millones del BID-, sobre todo teniendo en cuenta que la región es ya el epicentro de la pandemia.

La conferencia, que comenzará a las 16.00 hora española, (14.00 GMT) arrancará con la intervención de Sánchez y después habrá tres bloques de intervenciones. Primero hablarán los representantes del FMI, el BM y el BID para explicar el contexto y las medidas que ya están tomando.

Después los presidentes de los países participantes irán exponiendo sus respectivas situaciones y su visión.

Cerrarán la conferencia los representantes de las instituciones regionales para dar una perspectiva de la zona.

Aunque en el listado de países que participan hay importantes ausencias, en el caso de México las fuentes explicaron que su ausencia no se debe a que el país no esté invitado, sino a que su presidente, Andrés Manuel López Obrador, no puede participar por problemas de agenda.