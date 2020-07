Decenas de funcionarios de América Latina contraen COVID-19

La pandemia de coronavirus recorre los pasillos del poder de América Latina, donde dos presidentes y otros altos funcionarios dieron positivo esta semana a COVID-19, lo cual agrega un nuevo elemento desestabilizador a las crisis económicas y de salud pública en la región.

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, de 65 años, anunció el martes que había contraído la enfermedad y lo aprovecha para ensalzar públicamente a la hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria que ha estado promoviendo como tratamiento contra el COVID-19, y que ahora él mismo toma aunque no se ha demostrado su efectividad para ese fin.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, de 53 años, anunció el jueves que había dado positivo al coronavirus, aumentando las dudas sobre sus ya complicadas perspectivas políticas.

Y en Venezuela, el dirigente del partido socialista Diosdado Cabello, de 57 años, dijo el jueves en Twitter que él también había dado positivo, lo cual margina al menos temporalmente a una mítica figura considerada la segunda persona más poderosa del país.

Otra figura relevante de Venezuela, el ministro del petróleo Tarek El Aissami, anunció el viernes que tiene la infección.

Tras una revisión a declaraciones oficiales de funcionarios públicos de América Latina, The Associated Press encontró 42 casos confirmados de coronavirus en mandatarios, desde presidentes hasta alcaldes de grandes ciudades, así como docenas, si no es que cientos, de funcionarios de ciudades y localidades menores. En la mayoría de los casos, los altos funcionarios se han recuperado y regresado a sus labores. Pero varios continúan enfermos.