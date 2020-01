$!Desinterés del CEA en terrenos de vertedero de Duquesa habría favorecido adquisición de Lajun

El vertedero de Duquesa, ubicado en la avenida Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte, cuyo terreno pertenece al CEA, se encuentra en manos de la empresa Lajun Corporation, la cual buscó en el año 2012 un préstamo en el Banco Nacional de la Vivienda (BNV) , presentando unos títulos de propiedad con una aprobación por parte de la Cámara de Diputados con fecha del 11 de enero (en la cual no hay legislatura). Por tal razón, la compañía dejó en evidencia “las irregularidades de los documentos”.

Taveras fue entrevistado en el programa matutino El Día que se trasmite por Telesistema canal 11, donde explicó que tales títulos fueron llevados al Congreso donde el diputado Radhamés González investigó y descubrió que las firmas que le otorgan a Lajun los terrenos de Duquesa “no son legales y que “se hicieron en una fecha en la cual no había legislatura”. Dicha información fue llevada al Tribunal Superior Administrativo (TSA), quien informó a la empresa dirigida por Lu Chin la nulidad de tales títulos de propiedad.

Sin embargo, Lajun demandó al Gobierno por alegada violación del contrato entre el Estado dominicano y dicha compañía, que fue despojada de la administración del vertedero de Duquesa. Asimismo, la empresa pidió el pagó de 300 millones de dólares al Estado dominicano alegando “incumplimiento de la propiedad privada”.

Taveras dijo pese a las demandas en contra del Estado, el CEA no se salió en defensa de los terrenos sino hasta el 2018, año en el cual interpuso una demanda por la titulación de los terrenos, pero esta no se pudo sostener debido a que el CEA no citó a Lajun Corporation ni a las entidades bancarias involucradas en el caso.

Por tales razones y tras la cancelación de 10 audiencias en el Tribunal Superior de Tierras, la corte informó que “había falta de interés por la parte demandante (CEA) y declaró inadmisible la demanda en contra de Lajun Corporation dejándole a dicha compañía la titulación de los terrenos de Duquesa".