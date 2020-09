$!Desolados, manifestantes toman las calles por Breonna Taylor

Algunos levantaron el puño en alto gritando “Black lives matter!”. Otros dejaron cartas, flores y carteles en una plaza en el centro de Louisville. Pero todos dijeron su nombre: Breonna Taylor.

La gente, consternada porque los agentes que dispararon y mataron a la joven afroestadounidense en su departamento en marzo durante una redada antidroga nocturna no serán acusados por su asesinato, prometieron el jueves no desistir en su lucha por la justicia. La gran pregunta para una ciudad destrozada por la muerte de Taylor y por el problema más amplio del racismo en Estados Unidos es cómo seguir adelante.

Muchos volvieron a salir a la calle, como en varias ciudades estadounidenses, reclamando reformas para combatir el racismo en la policía.

“Tenemos que asumir que la ley no nos protegerá, pueden matarnos y salirse con la suya”, dijo Lavel White, un afroestadounidense habitual en las protestas en el centro de Louisville. Participó en la del jueves en la noche porque estaba devastado por la decisión de un jurado investigador en la víspera de no acusar a los agentes. 'Si no podemos hacer justicia para Breonna Taylor, ¿cómo podremos lograrla para otros?”.