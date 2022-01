“El Estado tiene pensionados desde 2011 que no saben que tienen una pensión”

“Hemos encontrado casos de pensionados del 2011, con una pensión (aprobada) y pasando trabajo y solicitan una allá (en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado), que ya la tienen”.

La cita, que corresponde al director de Jubilaciones y Pensiones, Juan Rosa, evidencia parte de los problemas encontrados por la actual gestión de la institución, dificultad que entre otros factores atribuye a que los solicitantes no les dan seguimiento a sus expedientes.

“Muchas veces se emite la pensión, pero el beneficiado no va a hacer su inclusión a nómina y las pensiones entran en vigencia a partir de que el pensionado hace ese proceso. Además, alguien que solicita una pensión debe darle seguimiento”, declaró Rosa.

Afirmó que trabajan para solucionar esa problemática, instalando un esquema para notificarle a los pensionados, especialmente a quienes reciben pensiones solidarias. Agregó, además, que las pensiones son publicadas en el portal web de la institución para que la población verifique.

El funcionario, al participar en el Diálogo Libre de este periódico, reveló que encontraron 31,600 solicitudes de pensiones desde 2011 y hasta la fecha de su llegada a la institución, en 2020, sin darle salida.

Destacó que, de esa cantidad, han procesado 20,876 formularios de solicitudes, de los cuales han otorgado 13,653 pensiones, correspondientes al antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

En tanto, el consultor jurídico de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, Elvin Villanueva, expresó que a su llegada a la institución encontraron una “cantidad inmensa” de expedientes atrasados, principalmente de miembros de la Policía Nacional.

“En la Policía Nacional donde se pagaba una nómina de cinco millones de pesos mensuales y en el primer mes de nuestra gestión pagamos alrededor de 50 millones de pesos (por pensiones de sobrevivencia y discapacidad en el sistema de reparto). Parece que les tenían miedo a los documentos. No teníamos motivo ni razón para conculcar derechos fundamentales”, criticó Villanueva.

“Hemos sacado más pensiones en un año que lo que históricamente se había sacado. En 2021, en materia de pensiones, lo valoramos excelente. Ese año se emitieron 28,772 pensiones nuevas. De agosto a diciembre de 2020 el Gobierno otorgó más de 7,000, con lo que llegamos a 35,772 nuevas pensiones en esta gestión”, resaltó el titular de Pensiones y Jubilaciones a cargo del Estado.

Juan Rosa detalló que cuando asumió la institución había 140 mil pensionados con 154 mil pensiones y que actualmente hay aproximadamente 170 mil pensionados.

De acuerdo a las estadísticas de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, hasta el pasado diciembre el Estado tenía 117,259 pensionados civiles con 129,626 pensiones, lo que representaba un pago de nómina de RD$1,652.4 millones.

A estas se suman 21,355 pensionados de la Policía Nacional, con 21,419 pensiones, que representan un pago de nómina de RD$481.4 millones. Asimismo, hay 16,112 pensionados solidarios, sumando un gasto de RD$96.6 millones.

De igual forma, Rosa subrayó el aumento en el monto de las pensiones a RD$10,000 mensual, realizado recientemente por el Gobierno. “Cada año pedimos que el presupuesto destinado a pensiones se aumente en un 10 %. El año que yo asumí como director era algo más de 26 mil millones de pesos, en 2021 algo más de 29 mil millones y este año será superior a los 33 mil millones. Este monto, justamente, contempla nuevas pensiones”, señaló.

El director de Jubilaciones y Pensiones, aunque precisó que actualmente el proceso para otorgar una pensión toma seis meses, hay casos en los cuales se tramita en tres meses, indicando que el plazo se extiende dependiendo del tiempo que tarde el solicitante para completar la documentación.

Asegura actual gobierno ha pensionado 776 cañeros

El titular de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP), Juan Rosa, informó que la actual gestión gubernamental ha pensionado a 776 trabajadores cañeros y criticó las acciones que realiza el líder de ese sector, Jesús Núñez. Rosa narró que los 15 piquetes realizados por Núñez y los supuestos trabajadores cañeros contra él y la DGJP es porque se le desmontó un alegado negocio millonario de extorsión que este tenía. “Él (Jesús Núñez) abordó al presidente (Luis Abinader) a inicios de gobierno en (la región) Este y se le prometió pensionar a los cañeros. Hizo una lista de 1,610 supuestos cañeros y de esos, con documentos, había menos de 200. Nosotros buscamos los que habían solicitado su pensión en el desaparecido IDSS (Instituto Dominicano de Seguros Sociales) y ahí completamos 295 cañeros, que fueron los que salieron (pensionados) en noviembre de 2020. Inmediatamente ese señor dijo que eran discriminatorias, pero habían 200 de la lista que él dio”, detalló. Reveló que en una reunión con el dirigente de los cañeros se le propuso que fuera llevando a los trabajadores que tuvieran su documentación para irlos colocando en el decreto para pensión “y él se paró y me dijo que me olvidara de los 1,610 cañeros y que le pensionara 600 sin revisar”. “Le dije que trajera los 600 que si eran cañeros se lo íbamos a pensionar, nunca los llevó. Él quería que le pensionaran 600 con fichas de su sindicato. Al cañero le sale cheque y en el banco no se lo cambian porque no tienen documentos. Entonces él tiene dentro de la asociación de malhechores que encabeza unos canjeadores de cheque y de 10 mil pesos que debería cobrar el supuesto cañero se cogen cinco mil”, denunció Rosa. El funcionario señaló que de los 20,876 formularios de solicitudes de pensiones que han procesado del antiguo IDSS, de las cuales han otorgado 13,653, es de donde han sacado parte de los cañeros que se han pensionado “y de donde se van a seguir sacando”. El funcionario afirmó que su gestión no va a prohijar una ilegalidad. Puntualizó que hasta su llegada a la Dirección de General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado se habían pensionado alrededor de 2,000 cañeros.