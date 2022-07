Deligne Ascención: “Trabajamos en el diseño para la sustitución del puente de La Barquita”

El Ministerio de Obras Públicas propone construir un nuevo puente de cuatro carriles para unir los sectores de Los Mina y Sabana Perdida, ante la deficiencia del actual para el flujo de tránsito que se mueve por el lugar, así como otro paralelo al Jacinto Peynado o de Villa Mella.

El ministro Deligne Ascención reveló que está en fase de diseño la sustitución del puente general Gregorio Luperón o de La Barquita, construido durante la administración de Joaquín Balaguer en 1978 para una menor cantidad de vehículos que los que circulan por el lugar en la actualidad.

“Ya hemos empezado a dar los primeros pasos para los estudios y diseños de un puente de por lo menos cuatro carriles, los estudios que nos dan es que prácticamente hay que sustituirlos, obviamente la sustitución debe ser a la par con la construcción”.

Declaró que en materia de puentes el país tiene un profundo déficit de sustitución y que por eso el Gobierno ha puesto mucho énfasis en ese tema y en lo que va de gestión se han inaugurado entre ocho o diez puentes de distintas dimensiones. Informó que alrededor de 300 puentes deben ser sometidos a mantenimiento.

En el caso del puente Jacinto Peynado, mejor conocido como el de Villa Mella, dijo que se concluyó un diseño y se trabaja en el análisis de su presupuesto “(...) y si las cosas caminan como las tenemos previstas podría esta obra estarse iniciando este año y será de gran impacto”.

Con respecto al proyecto anunciado de la construcción de dos nuevos puentes para unir el Distrito Nacional con Santo Domingo Este, el ministro de Obras Públicas informó que ya se hizo una licitación para el puente que sustituirá el flotante. Resultó ganadora una empresa que no identificó y que trabaja en el diseño para iniciar su construcción.

“En cuanto a lo que hemos hablado del posible puente de la calle Manuela Díez (Guachupita-Ensanche Ozama) siempre dijimos que había que hacer una serie de estudios que abarcaran la factibilidad de este. La verdad es que hemos estado más bien en tanteo y debemos prepararnos para dar pasos hacia estudios más profundos”, señaló.

Otro puente en el que se trabaja es el que cruza el río Camú que conduce de La Vega a Salcedo. Fue construido en 1935 y se hizo un trabajo de reforzamiento provisional del puente sobre el río Cangrejo, en Puerto Plata.

Uno de los problemas detectados por la actual administración del Ministerio de Obras Públicas es la peligrosidad de sus vías y de acuerdo con el ministro Ascención de las tres carreteras troncales, la Sánchez y la Autopista Duarte son las de mayor peligro para más peligro.

Reiteró que han tomado iniciativas para cumplir la meta de reducir en un 50% las muertes por accidentes de tránsito al 2030. Cada año mueren alrededor de 3,000 dominicanos en accidentes de tránsito y según el ministro de Obras Públicas, la mayoría son personas en edad productiva de entre 25 y 29 años. Algunas de las medidas tomadas para reducir la peligrosidad de las carreteras fueron tomadas en la autopista Duarte con el cierre de 42 cruces ilegales, de 130 aberturas entre La Vega y Santiago con el apoyo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre(Digesett), tramos en los que casi diariamente si producían graves accidentes.

“Nosotros hicimos un estudio y focalizamos puntos donde se producían este tipo de siniestros y les puedo hablar de Soto, en La Vega donde hay un cruce que se le conoce como el cruce de la muerte por la cantidad de personas que allí fallecían. Hicimos una obra, un paso peatonal motorizado y se han evitado los accidentes”.

También la Autopista 6 de Noviembre es una de las más peligrosas y se están tomando medidas con la construcción de puentes peatonales y motorizados. Dijo que hay una parte que corresponde a la conciencia ciudadana.

Ángel Tejeda, viceministro de Planificación de Obras Públicas, explicó que definieron puntos críticos con cruces y que para ellos se auxiliaron del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras, (Irap), que luego de hacer un recorrido por las tres principales carreteras encontró mayor peligrosidad en la Carretera Sánchez y la Autopista Duarte.

La Irap es un sistema de calificación: se hace una corrida con unos vehículos que tienen unas cámaras con inteligencia artificial y que detectan posibles peligros para los conductores. Explicó el sistema califica la seguridad vial con estrellas de 1 a 5 y que la Duarte y la carretera Sánchez solo tenían una estrella y las vías troncales cuentan con menos de 2 estrellas, pero que se hace intervenciones para elevar por lo menos a 3 estrellas el índice de peligrosidad en las infraestructuras viales.

“Al país le conviene continuar con un capitán como Luis Abinader”

Deligne Ascención es uno de los funcionarios que ven necesario que el Partido Revolucionario Moderno(PRM) se mantenga en el poder y consideran la repostulación del presidente Abinader como una necesidad. Estima que en los momentos tan difíciles que vive el país y el mundo cuando se consigue un capitán con las condiciones que tiene el presidente Luis Abinader no es conveniente buscar por otro lado y máxime si la Constitución de la República lo permite. “Al país le conviene la continuación en el ejercicio del poder del Partido Revolucionario Moderno y de su barco dirigido por su capitán que es el presidente Luis Abinader”, dijo el funcionario. Consideró que para reelegirse el presidente no necesita reforma: “Tú puedes estar seguro de que si la ley no lo hubiese permitido (la reelección) el primero que no iba a hablar de reforma a la Constitución iba a ser Luis Abinader y en el caso particular nuestro cuando correspondió en el año 2002, yo era funcionario del Gobierno, no estuve de acuerdo”. Deligne Ascención manifestó que si hoy está de acuerdo con la reelección es porque lo permite la Constitución de la República y porque lo ameritan las circunstancias en que está el país y el mundo.