Mafias en servicio eléctrico: "Cuando los soborna un cliente... el cable aparece"

El gerente general de Edesur está plenamente consciente de que en esa empresa pública hay mafias dedicadas a ponerle obstáculos a los clientes a fin de recibir sobornos, un esquema de corrupción que Milton Morrison dice estar decidido a enfrentar. La corrupción abarca a los brigadistas de las empresas contratistas, a las mismas empresas y a empleados internos de las oficinas de Edesur.

Colaboradores de la oficina comercial de La Feria informan a las personas que acuden para abrir un contrato nuevo o para solicitar 220 voltios que no hay contadores o que no hay cables. Pero el gerente de Edesur contó a Diario Libre que tiene en almacén 12 mil de esos medidores y suficientes metros de cables.

"Hay una estructura que va desde una combinación de afuera a dentro para generar ese tipo de situación" Milton Morrison Gerente general de Edesur “

El martes pasado Edesur recibió alrededor de 55 mil metros de los cables del tipo 63 y 82, que son los más utilizados.

Morrison reconoce que la intención de esos empleados es la estafa. "Hay una estructura que va desde una combinación de afuera a dentro para generar ese tipo de situación", indicó

"Esos mismos que te dicen que no hay, y esos mismos brigadistas, cuando los soborna un cliente y le dan los 500 pesos el cable aparece de una vez, entonces, ¿había o no había? Es que hay un mecanismo que nosotros estamos persiguiendo de personas que están haciendo daño", manifestó.

La verdad es que el monto suele ser más alto. Personas entrevistadas por Diario Libre por el sector Mata Hambre han testimoniado que los brigadistas les han pedido hasta 8,000 para instalarle una conexión ilegal.

El problema de las mafias dentro de las empresas de distribución de electricidad es un cáncer "de nunca acabar" contra el que Morrison dice que batalla constantemente.

Informó que desde que asumió la dirección de Edesur hasta abril del 2023 ha desvinculado a 273 personas, entre colaboradores propios y brigadistas "por malas conductas en términos de extorsión al cliente".

En el mismo período, Edesur ha penalizado con multas de 34,756,532.21 pesos a empresas contratistas que han cometido irregularidades.

Morrison se comprometió con investigar el caso de la oficina ubicada en la avenida Héroes de Luperón, en el sector La Feria, donde varias personas reportaron haber esperado hasta tres años para la colocación del servicio de 220 voltios. Todo ese tiempo el personal de servicio al cliente, gerentes y técnicos les decían que no había medidores o que no había cables.

"Hay decenas de casos que se han ido revisando, pero ese particular que tú me dices ya yo estoy tomando nota y, saliendo de aquí, yo voy a salir a investigar", refirió. Criticó la respuesta de los empleados, quienes además no indicaban un plazo de espera y ofrecían un menor tiempo para el servicio si la persona aportaba el cable.

¿Cómo denunciar?

Los ciudadanos tienen varios canales para denunciar el fraude y la mala práctica de los empleados y brigadistas de Edesur. La primera de ella es enviando un correo electrónico a la dirección denunciafraudeelectrico@edesur.com.do.

También se puede hacer a través del call center al número 809-683-9393 y en la página web de Edesur, en la sección de Servicios, bajo la opción "Denuncia de fraude".

En la práctica, las denuncias por el call center no han sido efectivas para los clientes consultados por este periódico, quienes han tardado meses haciendo llamada tras llamada.

273 Brigadistas y empleados de Edesur han sido desvinculados por extorsionar clientes.

Medición

Milton Morrison asegura que la electricidad que se cobra cada mes a los consumidores responde al consumo real, con dos modalidades de medición: telemedidores y lectura física.

De un total de 927,919 clientes, 393,200 reciben servicio de teleconsumo. Para la lectura presencial, las brigadas de Edesur deben pasar por las casas de los clientes el día de corte.

Este tema genera muchos reclamos por incrementos abruptos en la factura eléctrica. Para esos casos, Morrison anima a la gente a reclamar a través de sus canales de comunicación. Los clientes de telemedición pueden verificar su consumo diario a través de una aplicación y el correo miconsumo@edesur.com.do.

Los que tienen contadores tradicionales pueden copiar el consumo los días de corte y restar el último resultado con el primero. Ese consumo se multiplica por el precio del kilovatio/hora.