Abel Martínez confirma que el PLD, la FP y el PRD buscan conformar un acuerdo opositor

La propuesta que hace el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, es contundente: que se forme un bloque opositor firmado desde ahora para enfrentar al Partido Revolucionario Dominicano (PRM), sea desde las elecciones municipales o en la segunda vuelta de las elecciones de 2024.

Para Martínez, el partido de oposición que clasifique en la primera vuelta en las elecciones presidenciales de 2024 debe ser apoyado en la segunda ronda por las otras formaciones de la oposición, aunque entiende que ese pacto puede surgir desde las elecciones municipales. El también Alcalde de Santiago manifestó que el PLD está en conversaciones con los partidos Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y se les planteará su idea, la cual espera acojan.

"Ojalá que los demás partidos, en este caso con los que estamos sentados ya, la Fuerza del Pueblo y el PRD, puedan acoger esta propuesta que nosotros hacemos", explicó Abel Martínez.

La posición del candidato peledeísta fue propuesta a la Comisión de Alianzas del PLD, la cual espera la tome en consideración, pero señala que no quiere interferir en la toma de estas decisiones tan trascendentales.

"Hay una comisión sentada hablando con las demás fuerzas políticas, eso se ha anunciado. Nosotros no queremos interferir con esa comisión, pero sí puedo decir que la primera alianza que debe hacerse, y nosotros la hemos propuesto y se la hemos dicho a los que nos representan en esa comisión, es que en la primera vuelta electoral el partido de oposición que clasifique sea apoyado en la segunda vuelta electoral por los otros partidos que participen en ese acuerdo", declaró Martínez en el Diálogo Libre.

El fin de esta propuesta es que los partidos de oposición se apoyen entre sí para enfrentar al Partido Revolucionario Moderno (PRM), ya que entiende que la organización oficialista puede clasificar para una segunda vuelta. "La estamos haciendo pública ahora ante este prestigioso medio de comunicación, pero la adelantamos, eso debemos firmarlo desde ya", afirmó.

Explicó que en la mesa de negociaciones se está planteando la posibilidad de que en las elecciones de febrero en algunos lugares los partidos de oposición apoyen entre sí a algunos candidatos, esto dependiendo de las expectativas de cada organización política.

"Independientemente de las de febrero (elecciones municipales) que lleguemos o no a una a alianza, debe existir una alianza establecida desde ahora, firmada, y un compromiso nacional de que el que clasifique sea apoyado por las demás fuerzas de oposición", dijo.

Sobre si Danilo Medina apoya su planteamiento, Martínez explicó que él está comprometido con que el país tenga un nuevo rumbo.

Una segunda vuelta

Al ser cuestionado sobre si el PLD estaría dispuesto a apoyar a la Fuerza del Pueblo en caso de una segunda vuelta, Martínez indicó que la organización que representará en los comicios del 2024 está trabajando para "irse" en una primera vuelta.

"Estamos trabajando para el primer lugar. Hoy en día la realidad plantea un escenario de segunda vuelta, eso al día de hoy no podemos decir que no es así, eso pudiera cambiar a principios de año, al final de este año, la situación como va y el gobierno desmoronándose", expuso el candidato del PLD.

Defendió su planteamiento señalando que esa es la propuesta que el PLD debe poner sobre la mesa de las negociaciones en las alianzas, independientemente de que exista una intención de llegar a acuerdos en algunas municipalidades.

Manifestó que si los demás partidos entienden que pueden clasificar: "No veo razón entonces por lo que no digan que sí inmediatamente... Me voy más lejos, yo a eso le agrego la propuesta de que podemos hacerlo, incluso, desde las municipales. El partido que saque más votos en las municipales, ése será entonces el que irá en la primera vuelta como partido apoyado por el partido de oposición que participe en el acuerdo".

Aún no ha elegido a su vicepresidente Sobre si ya el partido eligió quién será su compañero o compañera de boleta, Martínez indicó que ese es un tema que no se ha tratado, porque es prematuro, y que a lo interno del PLD se está trabajando en el territorio nacional y en el exterior de cara a las elecciones de 2024, por lo cual el tema, por ahora, no es prioritario. "En caso de la que será la candidata o candidato, porque la ley así lo prevé, todavía no es el momento, pero llegará el momento, pero sabemos que será una buena selección", puntualizó. Para el candidato presidencial peledeísta aún él no se puede adelantar a tomar una decisión sobre quién lo acompañará en la boleta, ya que todavía no se ha contemplado, pero dice que el partido lo discutirá en el futuro.

Alcaldía de Santiago

El candidato presidencial explicó que los santiagueros son celosos con su ciudad y por ello no se van a arriesgar, por lo cual el próximo alcalde de la Ciudad Corazón sería peledeísta. "Nosotros no podemos arriesgarnos a que Santiago vuelva atrás, no me queda ninguna duda que la alcaldía quedará en manos de un peledeísta, de un PLD que fue que rescató a Santiago y lo transformó", explicó.