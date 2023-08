Abel Martínez: "Sin banderías políticas, la corrupción debe combatirse en todos los niveles"

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, instó al Gobierno a combatir la corrupción sin banderías políticas, de modo que los culpables paguen ante la ley sin tonalidades ideológicas.

Consideró que la corrupción debe combatirse a todos los niveles, teniendo de frente una justicia imparcial donde se respete el debido proceso de ley.

"No importa que sea rojo, amarillo, morado, blanco, azul, verde, púrpura, quien cometa un acto o un hecho reñido con la ley debe pagar por ello, sea político, sea empresario, comerciante o ciudadano", apuntó.

A juicio de Martínez, la justicia debe aplicarse con un criterio de legitimidad y de legalidad "que no vicie el anhelo de los dominicanos de tener un país transparente".

Manifestó que en el caso del PLD han acatado las órdenes judiciales en contra de sus miembros, de cuyos casos están muy pendientes.

"En el PLD hemos hecho un llamado al Gobierno para que no utilice organismos del Estado, o dentro del organigrama del funcionamiento del Estado, como banderías políticas", aseveró.

Desde ya el PLD, a través de su bloque de diputados, sometió un proyecto de ley para eliminar el pago del anticipo y, según Martínez, es el paso previo a una de las medidas que adoptaría en un gobierno suyo.

Afirmó que el anticipo es "una soga en el cuello", pone a los comerciantes, emprendedores, empresarios y los micro empresarios a pagar por adelantado por una venta que no han realizado.

"Ya no esperaré llegar, es que ya empecé a hacerlo a través de un proyecto, de una ley, ojalá que solo me toque promulgarla, es más, ojalá la promulgue el presidente actual de la República", señaló.

Ante la crisis que afecta al vecino país de Haití, Abel Martínez, favoreció que la República Dominicana junto al concurso de otras naciones vaya en su auxilio.

"Una de las maneras de tener ese problema menos latente y desbordado, como lo tenemos ahora, es que en Haití exista democracia, necesita cierta paz y confianza en las autoridades, pues hoy está manejado por bandas criminales y empresarios que las patrocinan para hacerse más ricos a costa del sufrimiento del pueblo haitiano", puntualizó.

No obstante, aclaró que la ayuda para el vecino país debe ser allá para que junto a otros países se logre su democracia.

Abogó por un mayor control de indocumentados sin importar la nacionalidad.

Aseguró que en la República Dominicana no existe un control sobre la inmigración haitiana y calificó como un atentado a la soberanía y la seguridad del territorio nacional que se le hayan otorgado más de 27 mil visas a los haitianos.

"No es porque den las visas, es porque sabemos que en esas expediciones de visas lo que hay es un gran negocio para particulares, premios para favores políticos y millones y millones de dólares que no van para las arcas del Estado", es el parecer del Martínez.

Explicó que no existen datos exactos que digan la cantidad de haitianos que hay en el territorio nacional y que producto de eso hay miles de haitianos que viven en las sombras porque no tienen ni documentos de identidad.

Acusó al gobierno de "haitianizar" a la República Dominicana y que en los foros internacionales solo muestran un discurso mercadológico, ya que "saben qué decir para caer bien ante la opinión pública, pero no qué hacer", lo cual a su parecer tiene al país en un estado de inseguridad y de irrespeto a la soberanía.

Sobre las disputas a lo interno del PLD por la senaduría del Distrito Nacional, precisó que está reservada, pero que esa organización es democrática y que todas las aspiraciones que hay son fruto de ese principio del partido.

"Más de 4,200 aspirantes a diferentes cargos de elecciones popular en todo el país se han inscrito y eso sin contar los que están aspirando aún con las posiciones reservadas", planteó.

"Una de las maneras de tener ese problema menos latente y desbordado, como lo tenemos ahora, es que en Haití exista democracia, necesita cierta paz y confianza en las autoridades " Abel Martínez precandidato del PLD “

Martínez, aseguró que "el sur es peledeísta" y que a la fecha ha sido una zona olvidada por los gobiernos, pero que durante la gestión de Danilo Medina esa demarcación fue rescatada y volvió a tener esperanza.

Recordó que gracias a la gestión peledeísta los productores agropecuarios vieron crecer sus cosechas, debido a las facilidades que les fueron concedidas a través préstamos blandos, periodos de gracia, asesoría técnica y el rescate de las cuencas de los ríos a través de los planes agroforestales en San Juan de la Maguana.

"El Sur siempre se menciona como la parte olvidada de la República Dominicana y que se sigue mencionando porque volvió el PRM, que es experto destruyendo", dijo.

Sobre la salud de Danilo Medina, Martínez manifestó que se encuentra "muy bien" y con mucho entusiasmo, pese a la gripe que lo aquejó durante varias semanas, pero que ya está recuperado y dirigiendo el PLD.

"El presidente Danilo, no solo fue un buen presidente, también es un gran dirigente político que ha sabido remontar a este partido político para competir en el 2024", expresó.

Declara que "Santiago es una ciudad modelo de gestión municipal"

Abel Martínez, alcalde de Santiago, asegura que esa demarcación es un modelo de gestión municipal, no solo del país, sino de América Latina y el Caribe. "Tenemos seis años siendo el número uno en el Sismap municipal, que es el que mide lo que tiene que ver con la transparencia, la eficiencia, la gestión y los servicios en los ayuntamientos de toda República Dominicana. Tenemos el primer lugar, la nota promedio en todos los renglones es de 98.60 y más del 70 % no llega ni siquiera al 40", afirmó.Sostuvo que cuando asumió el cargo, en 2016, Santiago era una ciudad arrabalizada y sucia, un territorio declarado de emergencia, lo que fue mejorando con reglas."Nuestro compromiso hasta entregar en abril de 2024, en la alcaldía del pueblo que me dio la oportunidad, el privilegio y el honor de yo llevar a cabo esta labor pública desde allí, es que no habrá ningún tipo de descuido, pues hemos redoblado los trabajos", destacó.Martínez refirió que la Alcaldía trabaja 24/7 y tanto los opositores como los ciudadanos en general, han reconocido el avance alcanzado y el trabajo que ha realizado.Sostuvo que las licitaciones del cabildo las transmiten en vivo y todas sus operaciones las publican en el portal de transparencia.Detalló que en los barrios inaugura un promedio mensual de seis obras, las cuales previamente son consensuadas con los comunitarios.De igual modo, el alcalde de Santiago informó que esa ciudad es la única del país que cuenta con su plan de ordenamiento territorial.Detalló que el plan lo aprobaron en 2018, tras un amplio consenso con los diversos sectores de la ciudad. Indicó que hoy día las obras de infraestructuras del Estado, como es el caso del teleférico, se están desarrollando sin dificultades, pues los recursos habían sido presupuestados en la pasada gestión gubernamental. "Queremos más obras en Santiago, ojalá puedan invertir y que sea con planificación", apuntó.