Limber Cruz sobre el DR-Cafta: "Por lo menos ha habido conversaciones de esperanza"

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, reafirmó el compromiso del gobierno en su intento de renegociar el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), destacando el crucial comercio del arroz del que dependen 21 provincias del país.

Si bien reconoció la complejidad de la negociación, al ser entrevistado en el Diálogo Libre de este periódico, Cruz expresó confianza en que, con argumentos sólidos y un enfoque estratégico, se logrará un acuerdo que beneficie a ambas partes y mantenga la estabilidad económica local.

Aseguró que las conversaciones han avanzado. Se han realizado unos seis encuentros en los que la comisión técnica ha planteado sus argumentos sobre cómo afectará la desgravación arancelaria al país. "Por lo menos ha habido conversaciones de esperanza", expresó.

Informó que el proceso previo a una propuesta formal se está realizando a través de reuniones periódicas, cada dos semanas, entre cinco instituciones gubernamentales y otras organizaciones que tienen que ver con el tema, dirigidas por el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM).

Dentro de los puntos críticos que han analizado las autoridades locales, citó que 21 provincias del país, agrícolamente, dependen de la producción de arroz, con 250,000 empleos que se podrían perder y 37,000 productores.

Destacó que todo el proceso productivo genera 49,000 millones de pesos a la economía dominicana, desde la siembra hasta la cosecha. "Si esa gente pierde sus empleos, ¿para dónde tú crees que van a ir?", se preguntó.

En ese orden, consideró que dicha problemática que puede generarse en el aspecto laboral debe ser sopesada también por los Estados Unidos.

Explicó su posición

En lo personal, el ministro manifestó tener "los pies sobre la tierra" y agregó que el país debe ponerse en la posición de EE.UU., porque para estar en el tratado comercial se hizo insistencia y ahora la decisión es otra.

"Tú, hace 20 años, me pedías encarecidamente que te metiera en un tratado, y hoy me dices que te saque del tratado. Hay que ponerse en el pantalón del otro", dijo el funcionario.

En ese sentido, precisó que los sectores productivos y el Estado en general deben concentrarse y seguir trabajando a lo interno con lo que ya se tiene, para aumentar la productividad y el rendimiento del producto criollo.

"Tú tienes que enfocarte en lo que controlas, y seguir peleando lo que tú no controlas, para ver si te toca algo. Pero, si tú no lo controlas, no está en tus manos " Limber Cruz Ministro de Agricultura “

Cruz no está de acuerdo con que se impongan medidas robustas sin dialogar. "Hay muchísimas formas de tú protegerte a lo interno, pero yo siempre digo que lo más conveniente es llegar a un acuerdo entre las partes. Es un ganar-ganar convencer al otro, no que tú le impongas cosas, porque Estados Unidos es un país con el que no podemos exhibir músculos", argumentó.

Sobre el futuro de las negociaciones, considera que todavía falta tiempo para que se ejecute la desgravación total, en el 2025, lo que da chance a seguir negociando y estudiando estrategias.

Destacó que el país americano es un importante socio comercial hacia el que se exporta mango, aguacates, textiles, cigarros y vegetales, entre otros productos de cultivo local, por lo tanto, la intención de renegociar debe ser inteligente.

Agregó que en el país: "Tú tienes que enfocarte en lo que controlas, y seguir peleando lo que tú no controlas para ver si te toca algo, pero si tú no lo controlas no está en tus manos. No es decisión tuya".

Sobre la OMC

Al preguntarle si se va acudir a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para buscar un balance, respondió que hay diferentes mecanismos porque, a veces, cuando los países no cumplen lo que se ha pactado en un tratado, se requiere un balance.

Por ejemplo, un aporte exagerado de los países ricos a sus subsidios afecta a República Dominicana. En ese caso, el árbitro debe ser la OMC.

¿Por qué comer es cada vez más caro? De acuerdo con el titular de la cartera agropecuaria, la autosuficiencia alimentaria de la República Dominicana permite que alimentos esenciales de la canasta básica familiar como el arroz, los huevos o el pollo se encuentren a precios más baratos que en otras partes del mundo.Puso como ejemplo el huevo, cuya unidad en EE. UU. y España cuesta 37 pesos, mientras en el país ronda entre los 5 y 7 pesos.Sin embargo, ¿por qué la comida sube de precio si hay tanta abundancia? Cruz señala que esto sucede si se incrementa el costo de las materias primas importadas, necesarias para la producción de la comida local.A modo de ejemplo, detalló que un pollo requiere de un 70 % de insumos importados para la producción de su carne. No obstante, los plátanos requieren solo el 10 %, porque las plántulas se reproducen en laboratorios dominicanos."El mundo está entrelazado. Un pollo se alimenta de maíz, el cerdo también. Si el maíz está caro allá donde se produce, eso impacta la estructura de costos del producto final", enfatizó, subrayando que se debe apostar a mantener una estabilidad de precios que vaya acorde con el nivel de inflación que se tenga en el momento."La gente quiere que tú, hoy, tengas los mismos precios que hace 20 años, y no se puede. Lo que debemos tener es estabilidad en los precios. No hay precios ´bajitos´, lo que hay son precios estables y competitivos", sostuvo.Dijo que cuando los precios se paralizan por mucho tiempo se ralentiza el crecimiento económico, pues los productos pierden competitividad en el mercado. "Las cosas siempre van a seguir subiendo. Ahora, tú lo que tienes es que hacerlas más productivas y más eficientes", indicó.

Con alza de presupuesto reforzarán en época proselitista y con más turismo Para lo que resta de este 2023, el Poder Ejecutivo sometió una reformulación al presupuesto de este año en el que se plantea aumentar las apropiaciones de Agricultura con unos 360,842,844 pesos. Dicha proporción será utilizada para fortalecer la disponibilidad de los productos agrícolas en el mercado, para satisfacer la demanda que se verá incrementada por el año preelectoral, informó el ministro. Calculó que son unas 5,000 candidaturas que usan diversas estrategias para sus actividades, en las que incluyen llevar comida a la gente. Asimismo, señaló que el sector turístico se aproxima a una temporada alta en la que también demanda más rubros agrícolas para sus servicios alimenticios. "Yo, el dinero lo busco para apostar a la producción", destacó el funcionario.

María del Carmen Guillén Periodista dominicana especializada en economía y finanzas, egresada de la Universidad Dominicana O&M.