Wellington Arnaud : "El agua jamás puede ser privatizada, quien debe manejarla es el Estado"

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, rechazó cualquier intento de privatización del servicio de agua por entender que esa es una responsabilidad del Estado.

Durante la entrevista del Diálogo Libre, el también miembro de la Mesa del Agua que dirige el presidente Luis Abinader, dijo que en los países donde se ha intentado privatizar el servicio de agua, los proyectos han fracasado.

"Tenemos la convicción de que el agua nunca, nunca jamás, puede ser privatizada. Los ejercicios que se han hecho o los inventos, en gran parte del mundo han fracasado... Es mentira que se quiera privatizar el agua, nosotros tenemos una convicción ideológica y una convicción científica de que el agua obligatoriamente tiene que ser manejada por el Estado".

Precisó que el más convencido de esa situación es el presidente Luis Abinader, que ha dado su apoyo al sector y muestra de ello, dijo, es que el año pasado el Gobierno invirtió en agua unos RD$20,000,000, cantidad semejante a lo que destinan países desarrollados.

Afirmó que de los RD$20,000,000 se han ejecutado ya casi RD$6,000,000, lo que evidencia la inversión con un plan de rescate porque la mayoría de los acueductos que encontraron al asumir el gobierno estaban deteriorados. Indicó que dos millones de dominicanos no recibían agua o recibían el servicio de manera regular cada semana o quincenal. "Gracias Dios, en materia de agua potable el gobierno de Luis Abinader ha sacado buenas notas", dijo.

Manifestó que en pasados gobiernos no se invertía como ahora en el sector agua porque "como las tuberías están enterradas, no se ven, pero sí se sienten en la salud de la población y en beneficio de la gente".

Arnaud, quien también es encargado de las corporaciones en la Mesa del agua, planteó la necesidad de crear una autoridad nacional que aglutine a todas las entidades que tienen incidencia en ese sector.

Aseguró que en el país hay 18 instituciones vinculadas al sector agua y que los actuales incumbentes deben tener claro que no son eternos y que para que las cosas funcionen en el futuro, con un sistema autosuficiente, el sector debe prepararse con una autoridad nacional del agua que lleve la política general.

"Lo digo responsablemente: nosotros tendremos que tener una autoridad nacional de agua, en la que confluyan la mayoría de las 18 instituciones, conjuntamente con algunos ministerios y se defina la política nacional de agua. Una institución que sea un híbrido de todas estas instituciones que se rijan por ella y dirigirnos hacia una sola gestión del agua en la República Dominicana".

Indicó que antes debe haber una cobertura total del servicio a la población, que la gente reciba agua en cantidad, calidad y presión y un conjunto de leyes que permita un servicio eficiente de gestión mediante el cual la gente entienda el costo de producir el agua, la cuide y pague por un servido eficiente para que sea autosostenible.

"Este equipo que está aquí va a dejar un legado, un plan de gestión de agua desde el sector público para que las futuras generaciones puedan contar con un servicio de calidad y en continuidad porque no hay forma de que nosotros podamos seguir teniendo una gestión del agua si no es autosostenible", dijo el funcionario.

El pago por el agua servida es otro tema del plan que contemplan las autoridades, pero, de acuerdo con Arnaud, primero tiene que agotarse un proceso y es que el agua le llegue a toda la población con calidad.

"Tenemos que lograr hacer unas modificaciones, una transformación del modelo de gestión en la República Dominicana y para eso estamos buscando experiencias en otro país que hayan sido exitosas y poder implementarlas en la RD, siempre desde el sector público", precisó.

Contó que al llegar al cargo encontró unas recaudaciones de alrededor de RD$700,000,000, pero ya el año pasado se incrementó a RD$1,200,000,000. Dijo que es la institución del agua que más ha cobrado, pero que, en general, todas tienen un déficit.

El aporte de Israel para el sector

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, informó que, con la intención de aprovechar las experiencias de países como Israel en materia de agua, los gobiernos de ambos países firmaron un memorándum de entendimiento para la elaboración de un máster plan aplicable al sector. Dijo que se trabaja con la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas para que el acuerdo se materialice sobre la base al respeto de las leyes dominicanas."O sea, todavía eso no ha subido, no es oficial, no está en el portal, se tiene un contrato de intención, pero en todo este tiempo hemos estado buscando la forma expedita para obviamente cubrir todos los temas legales, le vamos a dar tranquilidad y obviamente estamos hablando de un tema de Estado a Estado", indicó.

Aseguró que a la hora de concretarse se tomará en cuenta los técnicos dominicanos porque se contempla una contraparte dominicana. Es un trabajo que estará precedido de un diagnóstico sobre el sector agua y se entregará un máster plan y su desarrollo será responsabilidad de técnicos dominicanos.

Arnaud insistió en que los convenios de Estado a Estado tienen sus particularidades, pero que por eso se trabaja con Compras y Contrataciones: "para que todo sea transparente".