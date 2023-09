Leonel Fernández: “Se atribuyen méritos que no les corresponden sobre la independencia del Ministerio Público”

En mayo, el expresidente Leonel Fernández concedía una entrevista a Diario Libre. Hoy es ya el candidato por la Fuerza del Pueblo y se ha anunciado una alianza opositora. Las respuestas son más directas, siempre en un tono afable y moderado.

—En sus gobiernos dio gran importancia a las relaciones internacionales, ¿qué opina de la actual relación con los Estados Unidos?

Yo diría que todo gobierno dominicano está compelido a mantener buena relación con los Estados Unidos. La diáspora nuestra ya llega a dos millones de dominicanos. Una segunda generación ya es de un millón. El número de nacidos allá es mayor que los que han migrado. El principal mercado de nuestras exportaciones es el de ellos, las principales inversiones son de allá por igual. Yo diría que hay una obligación de mantener los vínculos con los Estados Unidos. No sabemos por qué todavía no ha designado un embajador para el país, es un misterio y no queremos especular, pero sí hace falta la principal autoridad diplomática de los Estados Unidos en el país.

—Con su experiencia… alguna idea puede tener

De verdad que no pudiera especular por qué no lo tenemos. Creo que ha sido una omisión importante sobre todo cuando hemos tenido el problema con Haití que se ha agravado con la crisis de seguridad y el colapso del estado haitiano que representa una amenaza para la seguridad del país. No contar con un embajador norteamericano que pudiera contribuir a una solución, que no la ha habido por parte de los Estados Unidos en este caso… pues yo pienso que ellos fallan.

—¿Usted continuaría el muro?

Yo estuve siempre en desacuerdo con el muro, yo aspiro a la construcción de puentes. Con Haití lo que entiendo es que ha colapsado, es un caos sin autoridad ni orden y si representa una amenaza a la seguridad interior del país, creo que tenemos que protegernos. Ahora, la modalidad del muro… hay que ver si es una verja perimetral, si tendrá tecnología para controlar con el uso de satélites y sensores, pero la realidad es que hay que protegernos por un país que no tiene autoridad ni orden.

—¿Qué le ha faltado a la política dominicana con respecto a Haití?

Yo diría, primero, que no hay un interlocutor válido. Ahora, trataría de sumar como aliados a los países de Caricom. Estos países ejercen cierta influencia con decisiones que se toman con respecto a Haití. Haría un mayor vínculo con Canadá para tratar el tema haitiano, hubo una gobernadora haitiana allá, por tanto, la presencia allá pesa. Ha habido diálogos con Canadá para tratar el tema haitiano. Caricom, Canadá, con Brasil también porque ellos ejercen un liderazgo en toda América Latina, más aún con Lula presente y ahora que también hay una diáspora haitiana en Brasil y en Chile.

Los vínculos con estos países podrían aportar. Brasil estuvo liderando la MINUSTAH en la época de Lula. Creo que él mismo, que está retomando su papel de liderazgo internacional, pudiera aportar, no solo dejar esto a un país africano que iba a enviar 1,000 policías que no iban a enfrentar a las bandas sino a proteger las infraestructuras. Pienso que, entre Chile, Brasil, Canadá y el Caribe, podríamos tener una mejor solución que la que hemos tenido hasta ahora.

"Si ese sector público está financiando con un fideicomiso alimentado de fondos públicos, ¿a quién le estamos construyendo estos hoteles de Pedernales?" “

—Dada la sensibilidad del tema haitiano, ¿debería ser parte de la campaña electoral?

El tema haitiano es parte de la agenda nacional, es imposible que no se discuta. Lo que pasa es que la intensidad, mayor o menor, dependerá de lo que esté ocurriendo en un momento determinado, o si se incrementa la migración masiva ilegal, actos de violencia a los dominicanos. Por ejemplo, hubo un secuestro de una señora en Dajabón por haitianos. Ya eso crea un malestar en la opinión pública nacional.

—¿Usted seguiría impulsando el proyecto del presidente Abinader de la Alianza para el Desarrollo en Democracia?

Es un asunto muy limitado, pienso que debe ser a nivel regional. Eso es parte de una división interna que ha habido en SICA y como parte de esa división Costa Rica, Dominicana y Panamá y Ecuador se han unido en la ADD. Yo iría más allá, integración regional completa, CELAC que reproduce la institucionalidad que tenía UNASUR, usted crea el consejo Latinoamericano de defensa, energía, turismo, agropecuario, todo. Vamos a desarrollar el turismo intrarregional, la defensa que hasta ahora no ha existido. El proyecto que lleva este gobierno es muy limitado, trataría de promover un proyecto a nivel regional dando a CELAC institucionalidad sin desconocer el papel de la OEA en las relaciones interamericanas.

"No sabemos por qué todavía no han designado un embajador para el país, es un misterio y no queremos especular. Pero sí hace falta la principal autoridad diplomática de los Estados Unidos en el país." “

—La última pregunta, ¿en política hay enemigos?

Hay adversarios, el enemigo implica cosas a nivel personal. En democracia hay competidores, la política implica competencia, si competimos hay adversarios. Obviamente las emociones pueden convertir a los adversarios en enemigos. Yo siempre he procurado dejarlo en el plano de la competencia donde somos adversarios, pero no enemigos.

La lucha contra la corrupción y la independencia del Ministerio Público “Creo que han sido muy selectivos en razón de que ninguno de los miembros de su gobierno ha sido procesados. Hay que ver hasta qué grado han tenido problemas algunos. Lo cierto es que si no son de su partido les ponen un casco protector, chaleco y lo pasean y con otros no. Entonces, si ha habido remoción de funcionarios, no se han visto las acciones que se hacen con los de antiguos gobiernos. La Constitución del 2010 establece que el Ministerio Público es independiente, la ley orgánica del ministerio del 2011 establece que es independiente de todo órgano u otro poder del Estado al que nunca estará sometido, por lo que si se habla de independencia del Ministerio Público se hablan de cosas que ya existen y se atribuyen unos méritos que no se corresponden.”