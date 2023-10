Manuel Bonilla: "El sistema eléctrico y las EDE no están en su mejor momento, pero se vislumbra un cambio"

La queja de clientes por el incremento de la factura eléctrica llegó a la misma casa del presidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Manuel Bonilla. Su esposa lo cuestionó porque una amiga le preguntó sobre el aumento de la suya. El funcionario le explicó, basándose en su propio hogar, que el consumo por las altas temperaturas en este 2023 se ha disparado y hay casos en que los kilovatios consumidos en una vivienda, de forma voluntaria e involuntaria, superan el tope de hasta 700 kWh/mes subsidiado por el Estado.

"En enero, nosotros pagamos 5,000 y pico de pesos", dijo Bonilla referente la factura de su residencia. "Y el mes de septiembre yo pagué 12,500 y pico de pesos. A mí me subió 2.6 veces debido a consumo no voluntario, a consumo voluntario".

Mostró una gráfica en la que se indica que las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) proyectaron una compra mensual de energía para este 2023 tomando como referencia el 2022, pero desde marzo se ha tenido que adquirir mucho más de lo que se esperaba ante los récords de demanda atribuidos al crecimiento económico del país y al calor.

Pero el funcionario que dirige el consejo que coordina a Edeeste, Edesur y Edenorte reconoce que el sistema eléctrico dominicano también tiene una situación que va más allá del clima: la obsolescencia de equipos electromecánicos y la falta de medidores sobre todo en Edenorte y Edeeste.

"Los equipos, en su mayoría, trabajan a sobrecarga sin descanso, hasta el punto en que muchos transformadores y otros equipos, fallan o hasta sufren daños irreparables" Manuel Bonilla Presidente ejecutivo del CUE “

Por la falta de medidores se factura el consumo de clientes de manera estimada y, según aseguró Bonilla, "los estimados siempre son por debajo del consumo real". A julio del 2023, había 409,057 clientes sin medidor: 168,995 en Edenorte, 164,281 en Edeeste y 75,781 en Edesur, según un informe de gestión comercial publicado por el Ministerio de Energía y Minas.

"El déficit financiero y la falta de inversión de capital y operacional se han acumulado por décadas", señaló Bonilla. Explicó que la vida útil de un transformador eléctrico es de 25 a 30 años, pero se encuentran casos como el de uno que tenía 56 años en servicio en un barrio.

"Algo que tuvo un impacto de camuflaje fue que, al dar los apagones financieros (gestionar la deuda para reducir el costo operativo), los gobiernos anteriores daban, sin pensarlo, un descanso a los equipos para que se pudiesen enfriar luego de varias horas de uso", comentó.

"Hoy, eso no sucede -afirmó-, y los equipos, en su mayoría, trabajan a sobrecarga sin descanso, hasta el punto en que muchos transformadores de potencia, líneas y circuitos, transformadores de distribución y otros equipos, fallan o hasta sufren daños irreparables".

¿Mejorará en el 2024?

Al participar en el Diálogo Libre de este periódico, Bonilla insistió en que el gobierno está invirtiendo para que el consumidor note una importante mejora en el servicio eléctrico en el transcurso del 2024, especialmente en la segunda mitad y final de año. No obstante, observó que ha habido una mejora parcial en el sistema en los meses recientes.

Señaló que las empresas distribuidoras de electricidad están colocando órdenes para 35 transformadores de potencia para resolver en el corto y mediano plazo los cortes energéticos.

A principio del presente mes se informó que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) llevaba a cabo trabajos para instalar un nuevo transformador en la Subestación San Pedro 138 KV. Con este se busca mejorar el suministro de energía a los clientes en esta provincia y contar con una mayor capacidad para reducir los cortes causados por la sobrecarga en las dos subestaciones del área urbana de San Pedro de Macorís.

Ayer, se notificó la instalación de otro transformador en la subestación de Villa Mella, de 50,000 kVA, para garantizar la estabilidad y la calidad de la energía a 46,030 clientes que Edeeste tiene en esa demarcación.

Además de los transformadores, Bonilla informó que ya han llegado 200,000 de los primeros 410,000 medidores eléctricos que se están comprando, se preparan las órdenes para más de 500,00 adicionales, y se han pedido materiales necesarios para la operación diaria de las empresas.

Señaló que, con el apoyo de organismos internacionales y la banca multilateral, se invierte en nuevas subestaciones, en la normalización de circuitos y la compra de equipos y sistemas de control críticos. Indicó que se han incrementado las brigadas al servicio de las EDE, "se comienza a notar una mejoría en la reducción en el tiempo medio de atención a los clientes con averías y se trabaja en mejorar toda la infraestructura de frente al cliente".

"El sistema eléctrico dominicano y las EDE en particular, no están en su mejor momento, pero ya se vislumbra un cambio positivo real, no un maquillaje temporal", aseguró. En las próximas semanas se anunciarán acciones de las EDE para mejorar el servicio eléctrico y "comenzar un nuevo camino en el que se pueda recuperar la confianza de la gente".

Los clientes en cada EDE A julio del 2023, las empresas distribuidoras de electricidad tenían 3,071,039 clientes activos. De este total, 40.9 % correspondía a Edenorte, 32.6 % a Edesur y 26.4 % a Edeeste. A ese mes, 2,396,347 clientes estaban dentro del programa de 24 horas de energía, de acuerdo con el último informe de gestión comercial de las EDE publicado por el Ministerio de Energía y Minas. En el periodo enero-julio se reporta la ejecución de inversiones por US$97.7 millones, para un aumento de US$25.8 millones.