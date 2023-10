Manuel Bonilla: "Nosotros no tenemos la deuda que se está diciendo"

El presidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Manuel Bonilla Dominici, se pronunció en defensa de la gestión de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), en respuesta a un informe publicado por la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) en el que se destaca que Edesur, Edeeste, Edenorte y la disuelta Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) adeudaban un promedio mensual de 174 millones de dólares a las empresas privadas de generación eléctrica a junio de este año.

"Factura que se presenta, factura que se paga", aseguró. "Nosotros no tenemos la deuda que se está diciendo, ni tenemos deuda atrasada, en lo absoluto", fue la contundente respuesta del presidente del CUED, quien fue entrevistado en el Diálogo Libre de este medio.

Para refutar el informe compartido por la ADIE a la prensa la semana pasada, en el que cita datos al primer semestre del presente año, Bonilla hizo tres observaciones críticas con las que descarta la recopilación estadística del gremio privado.

De acuerdo con el documento de la ADIE, el valor promedio mensual en el período enero-junio de este año de la deuda con las compañías generadoras socias de la asociación es de 174 millones de dólares. Además, incluye un resumen gráfico del "estado de la deuda de la Cdeee y las EDE" a las generadoras en el que se aprecian los valores. Inclusive, destaca que el mes en el que se apreció la deuda más alta fue enero, con 263 millones de dólares.

Cuestiona las cifras

Antes de hacer sus comentarios sobre el documento del sector privado, Bonilla expresó su indignación al ver la publicación que hizo Diario Libre y, posteriormente, el informe. "Leo la noticia, o sea, a uno, obviamente, se le sube la sangre. Pero, entonces, cojo y leo el documento -el informe-, entonces se me sube más, porque digo que parten -la publicación del periódico- de una información que está en un documento, o sea, ustedes no se lo inventaron".

Al preguntarle si conoce la explicación a las cifras incluidas en el reporte semestral, refirió que es una buena pregunta para quienes elaboraron el informe. "¿De dónde salen esas cifras?", cuestionó.

Precisó que no tiene nada que reclamarles a los ejecutivos de la ADIE, refiriendo a que, quizá, otras autoridades gubernamentales hayan conversado con miembros del gremio.

En su planteamiento insistió con que no debe ser tomado como un reclamo, pero consideró oportuna una respuesta de parte del sector privado. "Creo que la ADIE debe retractarse, porque lo que está en el documento está mal. Entonces, publicaron algo basado en ese documento", dijo.

Para el funcionario, el hecho de que se informe que las empresas distribuidoras tienen temas pendientes de pago, en momentos en que el sistema enfrenta algunos temas técnicos, afecta la confianza de los inversionistas que firman acuerdos con el gobierno para el abastecimiento del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Calculó que, si se dividen las facturas por pagar entre las pendientes, el resultado indica que se mantienen entre un nivel de 0.7 y 1, o sea, que siempre están por menos de una factura.

"La razón de eso es porque la factura se divide en dos tipos de facturas de los generadores que tienen un PPA (power purchase agreement) -un acuerdo de compra de energía y factura- de los generadores a los que nosotros compramos energía del mercado spot", dijo. En el caso del último tipo de factura, señaló que hay un plazo de tres días para el pago, por lo que se ve menos de una porque hay que pagarle inmediatamente. Mientras que la primera tiene 15 días.

"Cuando leo el documento -el informe-, entonces se me sube más (la sangre), porque digo que parten de una información que está en un documento, o sea, ustedes no se lo inventaron... Creo que la ADIE debería retractarse" Manuel Bonilla Presidente del CUED “

Las observaciones

Bonilla primero se refirió a los reportes de deuda publicados en el portal de la ADIE, en los que presenta como deudas vencidas facturas corrientes no vencidas. Citó que los acuerdos entre las EDE y generadores establecen que las facturas son emitidas a partir de los días 25 de cada mes, con vencimiento a los 15 días calendario de ser recibidas.

Dicho esto, asintió en que, para que la factura se convierta en una deuda por vencimiento, debe haber pasado los días 9 y 10 del siguiente mes al que se emitió y entregó el documento de cobro.

"Por otra parte, en los reportes de ventas por pagar se presentan como facturas no vencidas los saldos correspondientes a la provisión de energía servida en el mes corriente. Esto va en contra de las prácticas del mercado, ya que estos saldos no corresponden a facturas exigibles de pago, las cuales no serán emitidas hasta el 25 del mes siguiente", explicó.

En su tercera observación, se refirió a la disuelta Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, subrayando que los montos adeudados de dicha entidad, por más de 23 millones de dólares, están en disputa con las generadoras AES Dominicana y la Compañía de Electricidad San Pedro de Macorís (Cespm). "En el caso de Cespm la disputa por más de 21 millones de dólares está en proceso de arbitraje internacional", dijo.

Concluyó diciendo que el documento que se le entregó a la prensa tiene una data que "no es certera, y tiene errores" por las tres razones que explicó en el Diálogo Libre.

Además, compartió su resumen sobre el comportamiento de pago de las tres distribuidoras. "Aquí demuestra que nosotros no debemos", insistió. "En lo que va de este año nos han facturado 1,469.2 millones de dólares y se han pagado 1,423.8 millones".

En litis con la Cdeee

Bonilla no tiene el monto exacto de la deuda de la Cdeee, pero resaltó que, como hay un tema legal internacional, entre el gobierno y las dos empresas privadas, no se puede desembolsar el pago. "Hasta que no se resuelva el tema legal, una litis de infraestructura nacional, no se va a pagar", apuntó.

Consideró injusto que en el documento se mezcle el tema de las facturas corrientes con una deuda que se encuentra detenida por temas ajenos a la nueva gestión administrativa.

Resaltó que la parte positiva del informe es el crecimiento constante de los proyectos de energías renovables que está siendo uno de los principales atractivos de inversión.