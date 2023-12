Carlos Pimentel: "No hay un contrato nuevo en esta gestión firmado bajo la modalidad del PNUD"

Los contratados procesados por instituciones del gobierno a través del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) no son más transparentes que los que se realizan en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dijo Carlos Pimentel Florenzán, director ejecutivo del organismo.

El funcionario insistió en que la información disponible sobre las contrataciones realizadas por el PNUD, en la modalidad de delegación de funciones, es muy escasa y que a la fecha es difícil establecer un histórico de lo contratado por el Estado dominicano con su mediación.

Entrevistado en el Diálogo Libre, destacó que con la DGCP los datos de todas las contrataciones están en el portal y se puede acceder a ellos, pues toda la documentación está cargada en esa plataforma y cualquier ciudadano puede acceder a ella con total libertad.

"A la fecha, es difícil establecer un histórico de lo contratado por el Estado dominicano con la mediación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD" Carlos Pimentel Director de la DGCP “

"Nosotros no sabemos la información sobre esos procesos del PNUD, no hay información sobre eso y no es cierto que sea más transparente contratar a través de ellos. Esto fue lo que se les vendió a muchos ministros, muchos directores, porque era un organismo internacional y hay mucha gente que se quiere quitar el tema de las compras de arriba, y si viene otro y te lo hace es mejor", recalcó.

Pimentel agregó que el PNUD no utiliza el Registro de Proveedores del Estado, usan uno cerrado, que es de ellos, ni transa por el sistema electrónico, que es el sistema obligatorio de contratación.

"Yo puedo aceptar que cualquier organismo internacional pueda apoyar capacidades técnicas de una unidad de compras, pero la unidad de compras comprando, no ellos sustituyéndola, y mucho menos sobre la base de un pago, porque, así como ellos brindan ese servicio, cualquiera constituye una empresa para dar el servicio de compra y entonces tendría que haber un proceso competitivo para seleccionar quién va a comprar, pero lo de ellos es una contratación directa", agregó.

No hay nuevos contratos con el PNUD

Pimentel aseguró que no hay nuevos contratos para la adquisición de bienes o servicios en esta gestión gobierno con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En su participación en el Diálogo Libre, Pimentel reveló que actualmente hay entidades a nivel del Poder Ejecutivo que encontraron contratos gestionados por el organismo internacional que están ejecutando y están terminando esos contratos, pero todos son del año 2020 hacia atrás.

"Al asumir el cargo nosotros firmamos una circular advirtiendo a los funcionarios que se abstuvieran de contratar a través de ese organismo. Después de esa circular, no hay un contrato nuevo en esta gestión firmado bajo la modalidad del PNUD", expresó.

Entiende que esta decisión fue correcta, porque el Estado no puede delegar sus funciones bajo ninguna naturaleza y comprar es una función que está establecida claramente en la ley, la cual dice con claridad quién compra, cómo compra y a través de qué instrumentos compra. No obstante, el funcionario afirmó que hay órganos con autonomía constitucional, como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que han continuado con esa práctica, pero sobre esos órganos la DGCP tiene limitadas las competencias.

La debida diligencia

Carlos Pimentel destacó la importancia de la "debida diligencia" en los procesos de contrataciones, pues son un mecanismo de control y prevención de infracciones, que permite que las instituciones tengan un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de los oferentes, proveedores y de cualquier actor que intervenga en el proceso.

Sostuvo que no hay que ser experto para hacer esta indagatoria y dijo que si algo falló en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) fue que no se hizo esa investigación de debida diligencia.

"Si ellos tenían la intención de hacer un proceso correcto, lo que falló fue la debida diligencia, hasta una debida diligencia simple hubiera identificado que teníamos una oferta con documentación que no correspondía a esa a esa empresa", afirmó.

Pimentel agregó que la aplicación de la debida diligencia ayuda a disminuir la vulnerabilidad de las instituciones en temas de riesgos legales, reputacionales, operativos, de lavado de activos, de corrupción, de integridad, financieros, entre otros.

Impulsarán licenciatura en compras y contrataciones El nivel de participación de empresas interesadas en proveer servicios y productos al Estado aumentó en un 42 % en los últimos tres años, lo que refuerza la percepción de transparencia de los procesos de compras gubernamentales, por lo que se requiere fortalecer los conocimientos técnicos del personal que labora en los procesos internos de las entidades públicas. "Las instituciones están recibiendo más ofertas. En cualquier proceso de compra se registran desde cincuenta y sesenta ofertas, lo cual es bueno, porque dice que hay más transparencia", expresó Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Durante su participación en el Diálogo Libre, el funcionario valoró el trabajo que realizan los técnicos de los diversos departamentos de gestión y adquisición, pero consideró necesario fortalecer sus conocimientos para enfrentar los cambios que traerá consigo el proyecto de ley de Compras Públicas. Adelantó que trabajan en una estrategia de certificación que sirva de base para lograr impulsar una "licenciatura en administración pública, con concentración en contrataciones públicas". "Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, hay que seguir con lo que es la profesionalización de los colaboradores que se encuentran en el sistema. Por eso nosotros tenemos acuerdos de trabajo con casi diez universidades y de manera permanente tenemos concursos para maestrías y posgrados", acotó. Actualmente, hay 535 unidades de compras en el sector gubernamental, donde se valoran las características de solicitudes de los procesos. "Un logro muy importante es la gestión de 177 gobiernos locales que transan en el portal web sus documentaciones", agregó. Consideró que para evaluar los requerimientos de compras actuales no se necesita ser un "experto", pero observó que el nuevo proyecto de ley que está siendo conocido en el Congreso plantea cambios preponderantes. Sostuvo que "previo a avanzar en una carrera especial, debemos hacer un estudio que determine la viabilidad o no. Nosotros creemos y vamos a trabajar todo lo que sea necesario, para crear esa carrera especial en contratación de manera que garantice la profesionalización de los servidores públicos del sistema". Desde su punto de vista, la profesionalización debe ser tanto del órgano rector de contrataciones como de los que se encuentran en las unidades de compra.