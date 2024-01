Víctor -Ito Bisonó: "La frontera no va a ser la misma"

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor —Ito— Bisonó, tiene mucho sobre la mesa. Al ser entrevistado en el Diálogo Libre, el funcionario trató diversos temas, entre ellos la lucha contra el comercio ilícito de alcohol.

En su planteamiento, explicó que el MICM tuvo un acercamiento con el Ministerio de Salud Pública para lograr separar la definición de muertes por bebidas alcohólicas y las de bebidas adulteradas, para medir de manera exacta el impacto de ambas prácticas en la sociedad.

"Hay que separar, y eso fue una lucha con Salud Pública y con otros organismos, porque aquí cualquiera da una noticia, incluyendo los once millones de dominicanos, entre los que me incluyo. Tú vas a un hospital y preguntas de qué murió y te dicen de alcohol, pero fue borracho", expresó el funcionario.

Además de este tema, más cercano a la salud o a la seguridad y que ha estado en la palestra, Ito Bisonó conversó sobre el desempeño de los sectores económicos en los cuales trabaja: exportación, zonas francas, industria, mipymes y comercio.

—¿Cómo van las zonas francas?

Las zonas francas realmente están en su mejor momento y aquí el nearshoring, que tanto se menciona, es una realidad. Si vemos esto en el contexto de números, entonces hablamos de que en el 2020 teníamos más o menos unos 5, 200 millones de dólares en exportación y ahora que hablamos del 2023 tenemos 8,060 millones de dólares en exportaciones. Pudiera pensarse, como es lógico, que hay una variación porque ya la industria textil no está entre los primeros rubros. República Dominicana, en el tema de zonas francas, cuenta ya con productos de más alta tecnología y calidad. Antes teníamos una representación de 5 % de profesionales una década atrás y ahora un 35 %. En el 2019 nosotros teníamos 130,000 empleos formales y cerramos el 2023 con 197,796, y Dios mediante en los primeros meses de este año vamos a celebrar los 200,000.

—¿Mejoró el comercio con Haití?

La frontera no va a ser la misma. Ya los haitianos entendieron que tienen que seguir un proceso de registro migratorio a través del registro biométrico para pasar, con ciertas limitaciones, en el área del comercio. También hemos podido ir ayudándolos a regularizar, incluso, para que ellos puedan tener su registro, con data de lo que ingresa allá (a Haití), para que ellos también puedan cobrar sus impuestos en una frontera que es bien difícil, porque cada punto tiene coyunturas diferentes. Los comerciantes dominicanos y haitianos tienen, entre ellos, un tejido de que se fían, se conocen. ¿Qué hemos hecho de este lado? Encapsular los mercados para poder tener control, no dejar que esa migración salga de, por ejemplo, el mercado interno de Dajabón y el mercado en Elías Piña.

—Prodominicana registró exportaciones durante el cierre de la frontera.

Quizá el registro fue como cuando se dan los números de los años que te llegan dos meses después. Habría que preguntarle a Prodominicana cómo ellos lo registraron, porque la frontera estaba cerrada totalmente. No había documentación de Aduanas, no había trazabilidad y si tú me dices que son los productos ilícitos —que se registraron— para documentarlo, no sé cómo.

—¿Cuáles son las expectativas con las exportaciones?

Nosotros hemos podido relanzarnos tras el COVID-19. Claro que las exportaciones han bajado como un 3 %, no podemos decir que no, porque es que hubo una merma en la minería, pero si vemos los otros sectores y, con esto lo que quiero es estimularlos (refiriéndose a los periodistas), a que le demos una palmadita en la espalda a toda la población de que vivimos en un país que, a pesar de las limitaciones que nos ha impuesto el destino, es un referente. Nosotros no llevamos el tema de minería aquí —en el Ministerio—, sino que sabemos que bajó porque había un tema con la presa de colas (el ministro habló de la complejidad que asumió la minera Barrick Pueblo Viejo) y otros temas. Pero la información que nosotros tenemos es que este año vuelven, otra vez, a retomarse los niveles de exportación de oro, que es el fuerte más o menos tradicional.

—¿La situación de Falcondo tendrá efecto en las exportaciones?

Yo creo que sí, que lo debe de tener, porque de algo a cero es algo (Falconbridge Dominicana, empresa minera de ferroníquel, enfrenta una situación interna delicada que llevó al paro de sus operaciones). ¿Qué pasa con Falcondo? Lo que tenemos entendido es que no es un problema ni con el gobierno ni con la permisología, ni con la dinámica local. La información que hemos oído también es que es un tema de sociedad de la empresa.

—¿Hasta cuándo se mantendrán los subsidios?

No sería que nosotros nos sentimos contentos por el tema de los subsidios, pero cuando es una inversión y cuando se hacen necesario y cuando esto es un escudo para no caer en lo que le ha pasado a otros países, entonces, es necesario. Cuando se hizo la Alianza de Desarrollo para la Democracia (ADD) en Puerto Plata, que vinieron el presidente de Panamá, de Costa Rica y de Ecuador, el presidente Luis Abinader le preguntó al presidente Lasso —Guillermo Lasso— qué ustedes van a hacer con el tema de los combustibles.

El presidente Lasso le dijo que iban a transferirlo porque es un costo muy alto y esto y lo otro, y le dio sus razones, desde el punto de vista económico. Ese es un país que produce un poco de petróleo. Cuando le preguntó al presidente de Panamá —Laurentino Cortizo—, el presidente de Panamá le dijo lo mismo. En los dos países hubo un estallido social.

Proliferación de negocios chinos en agenda prioritaria El gobierno es consciente de que hay una situación que requiere de intervención entre los sectores comerciales por la proliferación de negocios chinos, señalados por mantener prácticas de evasión de impuestos, lo que va en detrimento de los empresarios criollos. El tema lo abordó el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, quien acompañó en el Diálogo Libre al ministro Bisonó. "En el país hemos tenido noticias de que proliferan negocios que tienen tendencia a construir su modelo comercial con base en alguna competitividad desleal y esa es la verdad", respondió. Destacó que, desde el Ministerio de Hacienda, que es la entidad que domina el tema, se estableció una mesa de trabajo para hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo, y "no tocar necesariamente de oído una situación que es angustiante, es la verdad".El equipo de trabajo también está integrado por funcionarios de la Dirección General de Aduanas (DGA) y de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para abordar las causas, el comportamiento y, con el diagnóstico, analizar por dónde es que están ocurriendo las distorsiones. "De la mano con el sector privado estamos haciendo ese diagnóstico minucioso, que fue lo que nos dio resultado en el aspecto de los cuatro rubros de comercio ilícito", precisó Pérez. Dijo estar convencido de que darán, a muy corto plazo, respuestas contundentes al tema de la competencia desleal. De hecho, informó que el problema forma parte de la agenda prioritaria del Gobierno. "Nosotros siempre estamos del lado de la producción nacional del comercio nacional y nuestras acciones así lo refrendan".La denuncia de los empresarios incluye la instalación de grandes comercios de venta departamentales. Declaró que no solamente analizan la defraudación fiscal, sino que están conscientes de que cada producto que se comercializa de manera irregular en el país lesiona la industria local.