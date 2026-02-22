Fomentar el desarrollo de nuevos renglones económicos e impulsar la innovación en la República Dominicana son dos de los aspectos en los que Eduardo Sanz Lovatón se enfocará ahora que se encuentra al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Aunque liderar esta institución estaba muy lejos de sus planes futuros hace poco más de un mes, cuando todavía se desempeñara como director general de Aduanas, Sanz Lovatón asegura que dentro de sus nuevas prioridades hay una a la que espera dedicar la mitad de su tiempo: ofrecer apoyo y asistencia directa a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) por su potencial para generar empleos, desarrollo social y crecimiento económico.

"Ahí es que queremos innovación. Dicen los principales economistas del mundo que la manera en la que más rápido tú puedes impactar una economía es a través de una mipyme", resaltó.

A pesar de que las mipymes representan el 32 % del producto interno bruto (PIB) y el 61 % del total de empleos en el país, la informalidad sigue siendo una de las principales trabas para su desarrollo.

Consciente de ello, asegura que sostuvo una de sus primeras reuniones con la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo para elaborar un proyecto que le permita a una mipyme constituirse formalmente en 24 horas, ahorrando tiempo, dinero y recursos.

Cualificación

En paralelo, el Gobierno está diseñando estrategias para garantizar la incursión de renglones económicos más especializados como la industria de los semiconductores, que ya ha atraído a varias empresas interesadas en el país para invertir en este segmento, con la expectativa de ofrecer "anuncios importantes" en este año. Este sector generará un capital humano de altas cualificaciones tecnológicas, con salarios entre 5,000 y 8,000 dólares mensuales, algo "trascendental" para las zonas francas dominicanas, que antes pagaban entre 15,000 y 20,000 pesos en renglones muy rudimentarios.

Regular el comercio

La formalización de las empresas —incluidas mipymes— también tiene la ventaja de que ayuda a regular el comercio, contribuyendo a atacar de manera más efectiva el contrabando, las falsificaciones y el fraude fiscal.

Para ello, Sanz Lovatón considera que se debe trabajar en una permisología "menos gravosa, menos difícil y menos corrupta". Esto, además de facilitar su cumplimiento, contribuye a identificar malas prácticas fiscales.

Indica que, si se suman los datos que manejan las direcciones generales de Impuestos Internos y Aduanas a los que ya tiene el MICM, se puede fortalecer el monitoreo de quienes estén operando de manera irregular o ilícita, a fin de que la institución pueda revocar los permisos.

Aranceles

Sanz Lovatón asevera que el país está "en uno de sus mejores momentos en las relaciones entre Estados Unidos y la República Dominicana", debido a que ambas naciones sostienen acuerdos de colaboración estratégica que facilitan alcanzar un escenario favorable en materia de aranceles.

Sin embargo, el contexto bajo el que se produjeron estas negociaciones para un acuerdo similar al de Guatemala y El Salvador puede cambiar, luego de que la Corte Suprema estadounidense anulara el viernes pasado el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para la imposición de los aranceles recíprocos. En respuesta, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 15 %.

Ley de residuos

Sanz Lovatón precisó que Industria y Comercio no ha propuesto, en ningún momento, algún cambio a la nueva ley de residuos sólidos, sino que, más bien, se encuentra dialogando con los diversos sectores que muestran preocupación sobre los efectos de esta normativa.

"El momento de la política llegará´´, sobre su candidatura En un escenario político que comienza a dinamizarse de cara al futuro, Eduardo Sanz Lovatón asegura que, sobre cualquier ambición personal temprana, en este momento está concentrado en su gestión y en honrar la confianza que le depositó el presidente Luis Abinader. Sin embargo, no descartó sus aspiraciones presidenciales a largo plazo, admitiendo con naturalidad que "el momento de la política llegará". En relación con el actual ministro de Turismo, David Collado, Sanz Lovatón fue tajante: "Sería mezquino no admitir su posicionamiento", pese a que el funcionario aún no ha formalizado sus aspiraciones al poder. Al hablar del futuro del PRM, Sanz Lovatón destacó el dinamismo del relevo político, señalando que figuras como Carolina Mejía y Wellington Arnaud representan el activo humano que garantiza la continuidad y el fortalecimiento de la organización. No obstante, subrayó que el proceso interno del partido aún está a más de un año y medio de distancia y que, en la política, ese tiempo puede cambiar cualquier escenario.

Más control fronterizo a través de los puertos secos

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes informó que avanza en la puesta en marcha de varios puertos secos en la zona fronteriza, como parte de una estrategia orientada a fortalecer el intercambio comercial formal con Haití, combatir el contrabando e impulsar el desarrollo de las zonas francas en estas localidades.

Detalló que estas infraestructuras operarán como centros obligatorios de recepción y despacho de mercancías, lo que permitirá concentrar la supervisión aduanera y reducir significativamente las brechas por donde actualmente se filtran productos de manera irregular.

La medida, que será formalizada mediante decreto, contempla la instalación de puertos secos en distintos puntos estratégicos de la línea divisoria, iniciando por Dajabón.

Irmgard De la Cruz Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.