"Hay personas que llegan a hacer una renovación y a los 15 minutos ya salen con su licencia"

La implementación del nuevo sistema para la emisión de licencias de conducir, iniciado el pasado día 2 de este mes, generó una sobredemanda con largas filas y confusión entre los ciudadanos, situación que aumentó el tiempo de espera en los procesos habituales.

No obstante, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, aseguró que la situación se está estabilizando.

Al menos en la sede principal para la expedición del documento, ubicada en la avenida Tiradentes, el cúmulo de personas disminuyó drásticamente desde el lunes y algunos usuarios obtenían el documento hasta en 15 minutos, indicó Morrison.

Sin embargo, en otros puntos de expedición, como los que operan en Megacentro, Sirena Churchill y Sambil, las filas se mantenían con una gran cantidad de personas, según comprobó Diario Libre durante un recorrido. Los lugares de expedición están ubicados en 31 provincias y el Distrito Nacional, dijo Morrison.

"Indudablemente, en los primeros días de la emisión de licencias hubo una demanda muy alta, que prácticamente cuadruplicó lo que eran los procesos normales. Eso se debió, primero, a la confusión, pero también a personas, y tengo que decirlo, que asistían sin ninguna razón, es decir, iban acompañando a otros".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/10032026-largas-filas-para-renovar-la-licencia-de-conducir-5-46d9ddde.jpg Diario Libre/Neal Cruz (EN EL MULTICENTRO CHURCHILL LA FILA ERA LARGA AYER MARTES DURANTE TODO EL DÍA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/10032026-largas-filas-para-renovar-la-licencia-de-conducir-1-d8c314c0.jpg En la sede principal del Intrant, las filas se redujeron considerablemente ayer martes. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/10032026-largas-filas-para-renovar-la-licencia-de-conducir-4-d12c71c2.jpg En Megacentro también hubo filas ayer. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

De acuerdo con el funcionario, la situación se ha ido normalizando con la implementación del sistema de citas, que ha permitido reducir las filas.

Otra causa de la masificación en los lugares de expedición fue un alegado ataque informático mediante bots que, en un solo día, creó supuestamente más de 5,000 reservas falsas.

El director del Intrant, al participar en el Diálogo Libre, reveló que la mayoría de esas solicitudes, cerca de 4,500, fueron rastreadas hasta direcciones ubicadas en el Reino Unido. No obstante, el equipo de ciberseguridad logró controlar la situación y restablecer el sistema.

El funcionario citó, como otra de las causas del alto flujo de personas, el hecho de que la mayoría de los motociclistas del país no posee licencia categoría 1, documento obligatorio para conducir motocicletas.

Sobre este punto, estimó que aproximadamente el 99.5 % de los motoristas del país no tiene la licencia requerida, categoría 1, y, ante los operativos de fiscalización que se implementarán, miles han acudido a regularizar su situación.

Dijo que el Intrant implementa mecanismos para separar la gran afluencia de motoristas que están acudiendo a sacar su licencia de los que lo hacen para otros vehículos, con el fin de que el proceso sea más expedito.

Exhortó a los ciudadanos a utilizar los medios virtuales para hacer sus citas, para obtener o renovar su licencia de conducir, y así evitar largas filas.

Otro problema

El director del Intrant afirmó que una gran parte de los motociclistas que acuden a obtener su licencia de conducir está reprobando los exámenes requeridos, lo que refleja la necesidad de fortalecer la educación vial en el país.

A diferencia del antiguo carné que muchos utilizaban para registrar motocicletas, el nuevo proceso exige cumplir con varios requisitos: examen teórico, prueba práctica de manejo, evaluaciones de visión y audición, además de una charla obligatoria de educación vial de 45 minutos.

Indicó que este proceso busca garantizar que quienes conduzcan motocicletas cuenten con los conocimientos necesarios sobre señalización, uso correcto del casco, respeto al paso de peatones y normas de circulación.

Motorista reprueban

Morrison explicó que cerca del 70 % de los motoristas no logra aprobar el examen en su primer intento, debido principalmente al desconocimiento de normas básicas de tránsito.

"También sucede, y debo decirlo, que, aunque no es la mayoría, hay casos de personas que tienen dificultad con la lectura. Hay personas que no pueden leer bien y hay que asistirlas".

Quienes no aprueban el examen deben esperar 15 días para volver a tomar la evaluación, período durante el cual deben reforzar la formación recibida.

Licencias dejarán ganancias al Estado El nuevo sistema de emisión de licencias de conducir generará beneficios económicos para el Estado dominicano, al tiempo que mejorará la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos. Según explicó Morrison, el modelo anterior de licencias resultaba deficitario, ya que los ingresos recaudados no cubrían el costo que debía pagarse al suplidor encargado del servicio. Esto obligaba al gobierno a subsidiar la emisión de las licencias. "Lo que recaudábamos era mucho menor que el costo que había que pagarle al suplidor anterior, por lo que generaba un déficit", señaló el funcionario. Indicó que, con el nuevo contrato, las proyecciones establecen que durante todo el ciclo del acuerdo el Estado dominicano recibirá más de 1,000 millones de pesos en beneficios. Morrison destacó que el cambio no implica un aumento en el costo para los ciudadanos. Explicó que el precio de la licencia se mantiene igual, pese a que el servicio ahora incluye más oficinas de atención, mayor capacidad operativa y mejoras en la calidad del material utilizado. "Cobrándole lo mismo al ciudadano, ahora tenemos el doble de oficinas, mejor calidad de servicio y el Estado dominicano obtiene beneficios", afirmó. El funcionario señaló que estos resultados se deben a la forma en que se estructuró el nuevo proceso de contratación, el cual se diseñó con el objetivo de garantizar mayores ventajas para el Estado y, al mismo tiempo, elevar los niveles de seguridad del documento.

Enevial

La Escuela Nacional de Educación Vial (Enevial), dependiente de Intrant, ha capacitado a más de 155,000 motoristas en charlas de conciencia vial durante las últimas semanas. Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad y la cultura de tránsito en todo el país.

Las charlas de educación vial son obligatorias para quienes buscan obtener permisos o registros de motocicleta. Solo después de recibir la formación, los motoristas pueden completar sus trámites y obtener la documentación correspondiente.

Además, cuando la Digesett retiene una motocicleta, el propietario debe asistir a la escuela, completar la charla y recibir una certificación antes de poder retirar su vehículo.

Esta medida busca garantizar un control más riguroso y que los motoristas reciban la formación para circular de manera responsable.

En colaboración con Infotep, se han formado 80 facilitadores multiplicadores, encargados de replicar las charlas en distintos puntos del país, ampliando así el alcance de la educación vial y promoviendo buenas prácticas en más comunidades, dijo Morrison.

También, se ha creado un voluntariado llamado Guardianes del Tránsito, compuesto por ciudadanos capacitados que colaboran en la supervisión y promoción de la educación vial, fortaleciendo la conciencia colectiva sobre la seguridad en las vías.

Estas acciones reflejan un esfuerzo conjunto para reducir accidentes y fomentar la responsabilidad de los motoristas, demostrando el compromiso de las autoridades con la prevención y la formación de una cultura vial sólida y sostenible.