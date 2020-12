$!Dicen teniente coronel ultimado en Valverde no dirigía escuadrón de la Fuerza Aérea

El teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Ramón Israel Rodríguez Cruz, ultimado por dos agentes de la Policía Nacional durante un confuso incidente el pasado 24 de diciembre en el distrito municipal Guatapanal, en la provincia Valverde, no dirigía ningún escuadrón de esa institución militar como ha trascendido extraoficialmente.

Así lo aseguraron a Diario Libre fuentes militares vinculadas a la investigación que se realiza para establecer las circunstancias en qué se produjo el hecho en que resultó muerto de múltiples disparos el oficial.

Las versiones

Versiones que han circulado indican que Rodríguez Cruz era el encargado de operaciones del escuadrón de pilotos de los aviones Súper Tucanos y habría participado en el supuesto derribo de una avioneta cargada de droga que se precipitó a tierra en Oviedo, provincia Pedernales, el 21 de diciembre donde una persona murió calcinada, fueron apresadas otras tres y se recuperaron siete paquetes de cocaína.

No obstante, las fuentes dijeron que el puesto atribuido al fenecido piloto no existe dentro del organigrama de la FARD y que esa institución no participó en el “operativo” montado en torno a la avioneta que se consumió casi en su totalidad al caer a tierra y coger fuego.

Sobre el caso de la avioneta revelaron que las autoridades dominicanas tenían conocimiento de esa eventual operación de narcotráfico internacional dos semanas antes de haber ocurrido, en base a informaciones de inteligencia que manejaban procedentes de Colombia.

En cuanto al rumor del derribo de la avioneta, sostuvieron que eso nunca se ha producido en el país, debido a que las autoridades no cuentan con radares con capacidad para dar seguimiento a la incursión de vuelos rasantes de los que realiza el narcotráfico.

Mientras se hace una investigación sobre la muerte del teniente coronel piloto Ramón Israel Rodríguez cuando visitaba a una tía suya en la comunidad Boruco, en Valverde, por una comisión de miembros de los organismos de control de la FARD, la Policía Nacional y el Ministerio Público han surgido múltiples conjeturas que contradicen la versión contenida en un informe policial que atribuye el incidente a que el oficial intentó agredir a los agentes tras haber sido perseguido por violación al toque de queda que impera en el país.

Por la muerte del militar piloto están detenidos el sargento mayor Librado Recio Solís y el cabo Rafael de Jesús Díaz Gómez, quienes son los miembros de la Policía Nacional que integraban el equipo de patrullaje preventivo involucrado en el suceso, a los que se le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.

Tras darse a conocer el incidente ha sido recurrente entre familiares y allegados a la víctima el reclamo de que el caso sea esclarecido, por lo que se han producido protestas pacíficas en el distrito municipal Guatapanal.