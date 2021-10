$!Director de la Policía pide a “desaprensivos” evitar ser apresados

El director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, advirtió este domingo a los “desaprensivos” a que se unan a aquellos entes buenos de la sociedad, para evitar ser apresados y tener que enfrentar la justicia.

“A los desaprensivos los llamamos a unirse a esa sociedad de trabajo, seria, honesta, responsable del país, para no tener que tomar medidas que los llevan a la cárcel”, expresó en una nota de prensa.

Advirtió a los delincuentes que piensen bien su accionar: “Ese sector desaprensivo que lo piense bien, que yo no doy marcha atrás en mis ejecutorias en la Policía Nacional, me he dirigido así desde que entré y así voy a seguir”, manifestó el alto oficial.

Alberto Then reiteró que el cuerpo del orden está en un proceso de transformación y que durante su gestión se procurará el bienestar de la sociedad en materia de seguridad ciudadana.

“Hoy reina en la institución la verdad y la misericordia; después de todo esto, reina el trabajo honesto de cada policía”, expresó el director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, al encabezar este domingo la misa en la sede central policial en agradecimiento por su designación al frente de la institución, actividad litúrgica oficiada por el capellán de la Policía Nacional, padre Catalino Tejada.

Además, dispuso que en la misa los alistados tengan el honor de sentarse a su lado durante los actos litúrgicos que se celebren en la capilla de la sede policial, en el entendido de que se debe manifestar la igualdad en la casa de Dios.

El alto oficial se hizo acompañar de la sargento mayor Dania Pérez Amador, y el cabo Ángel Joel Japa Medina, en representación de los demás alistados que forman parte importante de la entidad policial.

También estuvieron presentes los generales Orison Olivence Minaya, Claudio Peguero Castillo, subdirector e Inspector General policial respectivamente, y los integrantes de la plana mayor de la institución.