$!Director de la Policía pide disculpas por haber dicho que no aceptará en la institución a hijos de madres solteras

Desde que se difundieron las expresiones manifestadas Alberto Tren las críticas no se hicieron esperar a través de las redes sociales, en las que los usuarios manifestaron expresiones de rechazo.

“Manifiesto mis sinceras disculpas por una expresión inadecuada, al tiempo que doy las seguridades para ingresar a nuestra Policía los hijos de madres solteras no tendrán ningún tipo de restricciones conforme a los reglamentos institucionales”, manifestó el director policial a través de un video puesto a circular luego de que fuera ampliamente criticado por sus declaraciones.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, se retractó de las declaraciones emitidas este viernes en el programa radial El Gobierno de la Mañana, donde dijo que esa institución limitaría el reclutamiento de hijos de madres solteras.

El director de la Policía se disculpó de las expresiones anteriores

“Nosotros no vamos a aceptar mucho al policía o el reclutamiento de hombres y mujeres de madres solteras, o sea vamos a tener mucho cuidado por eso, porque esas madres solteras, que no tienen ninguna culpa, que es por la desigualdad tal vez que han sufrido, tienen que irse a trabajar para mantener a sus hijos y tienen que dejarlos solos” había dicho Then mientras era entrevistado en el programa radial que se transmite por la emisora Z101.

“Los hombres que nos está enviando la sociedad a nosotros ahí es que está el mayor problema, porque la educación empieza por la familia, la familia está muy deteriorada. O sea, nosotros vamos a captar de ahora en adelante hijos de papá y mamá que estén vivos, que estén ahí con ellos, y que nosotros podamos exigirles a través de sus padres cuál es la educación que les han dado”, agrego Then en el programa radial.