$!Discusión por un vehículo detonó homicidio de hijo de regidora del PRM en SFM

“La tragedia, que afecta a las familias María y Grullón, también golpea a la familia perremeísta”, dijo el regidor Kelvin Grullón, al conversar con Diario Libre.

“Imagínate, una situación terrible. Me informaron que mi sobrino estaba involucrado en eso, es difícil la situación, porque el difunto también era muy amigo mío”, dijo, para detenerse, porque lo interrumpía el llanto.

“Un asunto entre tres vehículos que no debió pasar, nunca, nunca, que por un impulso se pierda una vida y se desgracie a dos familias. La amistad que me unía a ellos ya no va a ser igual, porque es un dolor que no se supera, una pérdida irreparable”, lamentó.

El senador y presidente del PRM en Duarte, Franklin Romero, lamentó el hecho de violencia que afecta a varios miembros de ese partido y lo atribuyó a la falta de tolerancia que está arropando a la sociedad.

Romero deploró el hecho que supone una tercera pérdida para la regidora Sonia María, quien en menos de tres meses ha perdido a su madre, su esposo, el dirigente deportivo Diego Alcalá, y ahora a su hijo.

“Son cosas que pasan que, lamentablemente, no deberían pasar”, expresó el legislador.

Este sábado se entregó a la Policía José Luis Taveras Cepeda, quien luego de ocurrir el hecho, condujo el vehículo en el que huyó el supuesto homicida.

Taveras Cepeda entregó a la Policía el arma homicida, una Glock calibre 9 milímetros, la cual no posee documentos de porte y tenencia.