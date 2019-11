$!Disminuye la expectativa de vida en EE. UU. por aumento de mortalidad de jóvenes

La expectativa de vida en Estados Unidos, que venía aumentando durante las últimas seis décadas, ha empezado a disminuir en los últimos tres años, especialmente por el alza de la mortalidad de gente joven por consumo de drogas y suicidio, entre otras causas, según un artículo publicado este martes en JAMA.

'La expectativa de vida al nacer en Estados Unidos no se ha mantenido al ritmo de la de otras naciones ricas, y ahora está disminuyendo', afirmó el reporte publicado en Journal of the American Medical Association (JAMA) y encabezado por Steven Woolf, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia.

'Hacia 2014 -agregó- la mortalidad entre personas de 25 y 64 años empezó a incrementarse como resultado de sobredosis de drogas, abuso de alcohol, suicidios y una lista diversa de enfermedades de los órganos', señala el artículo.