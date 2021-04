$!Doctora revela que en RD no hay antídoto contra intoxicaciones por bebidas con clerén

La doctora Karen Tamariz, farmacéutica clínica, aseguró este jueves que en el país no hay el antídoto necesario para aplicar a las personas que se intoxican al ingerir metanol, en bebidas, y que por eso ocurren los decesos. Advirtió que las muertes seguirán ocurriendo por falta de regulación.

En los últimos días se han reportado al menos 39 muertos por la ingesta de diversas bebidas alcohólicas cuyo componente es el clerén y otros químicos desconocidos.

“El problema viene desde hace un tiempito. El detalle está en que es un alcohol hecho artesanalmente que no llega a la destilación completa, porque no es industrializado. La situación es que el metanol es un disolvente que se utiliza en el ámbito industrial. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en el país? La falta de regulación y que no tenemos antídoto para esa intoxicación, por eso se mueren los pacientes”, dijo la doctora al ser entrevistada en el programa La cosa como es, de la periodista Edith Febles.

Resaltó que es metanol lo que están ingiriendo las personas y que ese componente es un veneno para el organismo porque su uso es para procesos industrializados, específicamente como disolvente y fabricación de pinturas.

“Sí es un veneno, es que es metanol lo que están ingiriendo, cuando el proceso de destilación para un alcohol, fíjense que el alcohol que es para el consumo viene por varias destilaciones ya sea de frutas, es por un proceso totalmente industrializado y lo que se consume es el alcohol etílico en grados bajos, cuando usted analiza... la gradualidad del alcohol, al margen de que sea para el consumo, también puede ocasionar daños graves. De hecho, el consumo de alcohol es perjudicial para la salud, imagínese que usted consuma un alcohol que está hecho para la industria, para utilizar como disolvente, sobre todo en el área de las pinturas, de la fabricación de pinturas”, acotó.

Criticó la falta de acción de las autoridades y atribuyó al cambio de técnicos en la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digema) por personas “incompetentes” que rompen la cadena de regulación.

“Todavía no hemos visto por parte de las autoridades que se ha dicho qué grado de metanol tiene, qué otras composiciones tiene ese alcohol, no se sabe, no hay una información veraz sobre esto, pero hay que resaltar algo muy importante: van a seguir pasando estas situaciones si no se le da el valor regulatorio que conlleva esto”, indicó.

Tamariz agregó: “Esto es un asunto de regulación, no es otra cosa, es un asunto de regulación, qué es lo que sucede, que cuando hay un cambio, no necesariamente de un gobernante, sino más bien de técnicos por personas incompetentes suele caerse el eslabón de seguimiento de regulación, quien tiene la potestad de regular, es lo que para nosotros sería la FDA norteamericana, aquí la Digema, que es la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios”.