Pocos estudiantes en inicio de las clases presenciales voluntarias

La asistencia de estudiantes este martes en cuatro centros educativos públicos del Distrito Nacional fue baja durante el primer día de las clases presenciales y voluntarias en la República Dominicana. Mientras que los docentes atendieron el llamado de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), quienes asistieron para impartir docencia solo virtual.

En el Liceo Secundario Fidel Ferrer, ubicado en el sector ensanche La Fe, apenas acudieron cinco estudiantes de una matrícula de 375, de acuerdo con Anni Marmolejos, coordinadora del centro educativo. "Hemos organizado el proceso para que los estudiantes no pierdan su clase a pesar de que ellos no estén en las aulas", afirmó Marmolejos, quien aseguró que el liceo se preparó para recibir a los alumnos.

En el Liceo Fidel Ferrer los docentes atendieron el llamado de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de no impartir docencia presencial porque, afirmó el gremio, no hay condiciones y por el aumento de casos de COVID-19. Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, exhortó a los profesores a no integrarse a las aulas hasta 31 de enero.

Aunque las clases serán presenciales, los docentes del Liceo Unión Panamericana asistieron al centro educativo, pero a orientar a los estudiantes sobre cómo seguirá la docencia. "Las clases no se van a paralizar. Vamos a continuar hasta 31 de manera virtual con el horario que teníamos: de 8 a 4 de la tarde", dijo Milaidy Román, maestra de Educación Física y representante de la ADP en el Liceo Unión Panamericana.

Román explicó que las plataformas que usan para la docencia virtual son Google Classroom, WhatsApp y "otras que manejan los estudiantes".

"Ellos pertenecen a un gremio que los apoya. Si deciden hacerlo de esa manera, pues buscarán las estrategias de cómo trabajar, pero nosotros garantizamos las condiciones del centro", expresó Raiza Pineda, directora de la modalidad académica general del Liceo Unión Panamericana.

En tanto en la Escuela De Educación Especial De Santo Domingo el panorama es similar. Apenas siete de 151 estudiantes acudieron a clases. El centro educativo está orientado para dar clases a niños con síndrome de Down, con autismo, con discapacidad intelectual, entes otros pocos conocidos.

Asistencia de alumnos a la Escuela República Dominicana, en Villa Juana. Diario Libre/Eddy Vittini Raiza Pineda, directora de la modalidad general del Liceo Unión Panamericana, en el sector Miraflores. Diario Libre/Eddy Vittini Aula vacía en el Liceo Fidel Ferrer, en el ensanche La Fe. Diario Libre/Eddy Vittini Alumnos de la Escuela de Educación Especial de Santo Domingo, en el ensanche La Fe. Diario Libre/Eddy Vittini

También hubo docentes que se acogieron al llamado de la ADP. Pero en este centro, explicó Jiménez, también hay una gran cantidad de profesores contratados y monitores lo que les obliga asistir. "Que se animen a enviar a sus hijos al centro porque los maestros (la mayoría) están aquí para recibirlos", exhortó Jiménez a los padres.

En la Escuela República Dominicana, en el sector Villa Juana, la situación general fue la misma: pocos estudiantes y profesores que asistieron para orientar sobre la docencia virtual.

Soraida Cabral Amador, directora de la escuela, explicó que al centro asistieron 150 estudiantes de una matrícula de 1,092. Ante tal cantidad, los estudiantes se dividieron en dos grupos, el A y el B, cada uno tiene sus días para asistir al centro.

"Tenemos la esperanza de que mientras vaya circulando la semana, se integren más estudiantes", dijo Cabral Amador.