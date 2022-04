Por tiroteo entre bandas evacúan niños de una escuela en Los Guandules

La delincuencia mantiene en zozobra a los moradores del barrio Los Guandules, en el Distrito Nacional, y el pasado jueves los estudiantes del centro Fe y Alegría de Santa Filomena tuvieron que ser evacuados en medio de un intenso tiroteo entre bandas, que se disputan el control de la zona.

Durante el enfrentamiento la vida de los estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo se vio en peligro y la docencia tuvo que ser suspendida tanto en la mañana, como en la tarde.

De acuerdo a los testimonios el tiroteo se produjo en horas del recreo de los estudiantes y causó preocupación y consternación, pues aunque no es la primera vez que se registran estos enfrentamientos, nunca habían ocurrido al lado de la escuela, ni en horas de la mañana.

“Cuando vi la situación inmediatamente tomé la decisión de venir a buscar a mi hija, fue una situación de peligro porque las balas no tienen nombre y algún niño puedo resultar herido. Lo bueno es que los maestros actuaron con rapidez y llevaron a los estudiantes a las aulas para protegerlos”, expresó una de las madres.

Pide a la Policía, Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas y al Ministerio de Educación que intervengan a fin de poder continuar impartiendo docencia de manera normal y completar el calendario escolar sin la zozobra en que están viviendo con la delincuencia.

Barrios inseguros

Los comunitarios denuncian que el plan de seguridad en los barrios es una burla, pues es mucho marketing y poca acción y que antes de ese tiroteo al lado de la escuela se habían registrado cuatro días seguidos de intercambio de disparos en la noche y la madrugada.

“Ese plan es una burla, el marketing no cambia la inseguridad que se vive no solo en Los Guandules, sino en todos los barrios de la circunscripción tres del Distrito Nacional como Guachupita, La Ciénaga, en Mejoramiento Social, el Gualey y el 27 de Febrero. Todos los barrios están al grito”, explicó un dirigente comunitario y religioso que no vamos a identificar para preservar su integridad.

Denunció que en el Destacamento policial #2 existe una alianza entre policías, fiscales y delincuentes que es lo que permiten que la inseguridad sea un negocio lucrativo. De acuerdo a lo denunciando, las autoridades llamadas a combatir el crimen estarían cobrando peaje a los delincuentes para dejarlos operar a sus anchas.

“Los barrios de la circunscripción tres del Distrito Nacional nos hemos estado reuniendo para analizar la situación que enfrentamos con la delincuencia, el tema de la inseguridad es una mafia, no ha valido hablar con nadie, con coroneles, con altos mandos, con fiscales y hay una situación de desesperanza, los barrios están desahuciados, abandonados”, recalcó.

Planifican los comunitarios de todos los barrios de la circunscripción tres realizar una marcha pacífica para llamar la atención de las autoridades sobre la situación que aseguran en inaguantable y trastorna la vida de los moradores de esos sectores.