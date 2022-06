Proceso electoral de la UASD se lleva a cabo en calma

Han pasado cinco horas desde que iniciara el proceso electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde 3,215 personas se encargarán de elegir a sus nuevas autoridades.

En ese sentido, Enerio Rodríguez, presidente de la Comisión Central Electoral de la UASD, explicó que hasta el momento no ha recibido información sobre inconvenientes en los centros y recintos.

Rodríguez indicó que en el campus de la universidad se desplegó un amplio grupo de supervisores de la comisión ya que son los que están encargados de organizar, administrar y supervisar el proceso de la elección de las autoridades.

"Hasta ahora no hemos recibido ninguna información preocupante acerca de la marcha del proceso, es decir, hay pequeños detalles que hay que corregir porque esto es un proceso que es extraordinariamente complejo", explicó Rodríguez.

Manifestó que el proceso eleccionario de la UASD es muy complejo ya que hay muchas escuelas que están representadas por un solo elector (voto) y se le debe enviar esa boleta a esa sola persona desde la sede.

Informó que la Facultad de Ciencias de la Educación no abrió las urnas a las 8:00 am como se tenía previsto debido a que el personal que trabaja en esa mesa no llegó a tiempo, pero que solo fue un pequeño retraso.

La votación cierra a las 8:00 p.m., y en ese mismo instante la comisión deberá empezar a recibir las actas de votación de la capital y partiendo de esto se iniciarán a dar los boletines.

"Todas las comisiones electorales tienen un instructivo que señala que deben trabajar primero la boleta del rector y vicerrectores luego las de decanos, vice decanos, después la de directores de escuelas y finalmente la de recintos y centros universitarios", sostuvo Rodríguez.

La facultad que más votantes posee es la Facultad de Ciencias de la Salud que cuenta con un total de 501, de esos 477 son profesores, ocho maestros ayudantes y 16 estudiantes.

Indicó que en el caso del recinto de la UASD en Barahona hay 63 electores y que cada una de las escuelas tiene minino entre uno y nueve electores o votantes por lo cual la Comisión Central Electoral de la UASD deben encargarse de que esas personas tengan el material para realizar el voto.

Detallo que hay cuatro recintos y 11 centros a los cuales se debían enviar materiales aun sea una persona la que estará ejerciendo ese voto.

Las cantidad de personas que pueden ejercer el derecho al voto en las elecciones de la UASD son 3,215, de los cuales 2,980 son profesores, 146 estudiantes, 59 profesores ayudantes y 30 servidores administrativos.

Un total de 2,372 personas ejercen su voto en la sede de la UASD y 843 en los recintos y centros.

Por la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se enfrentan Editrudis Beltrán y Jorge Asjana David, quienes la mañana de este miércoles realizaron su derecho al voto, el primero en la Facultada de Ciencias y el segundo en la Facultad de Medicina.