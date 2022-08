La queja del ministro es recurrente: la inversión en educación no se refleja en los aprendizajes

MARÍA TERESA CABRERA | LÍDER MOVIMIENTO 4%

Entiende que las declaraciones del ministro expresan una preocupación central por el hecho de que lo misional del sistema no se está consiguiendo. “La misión del sistema educativo es garantizar la formación de los estudiantes, desarrollar la posibilidad de leer y comprender, esos es básico, si no se aprende a leer es imposible tener éxito en la trayectoria académica de los estudiantes”, dijo. Cabrera deplora que seguimos en los últimos lugares en materia de la calidad de los apendizajes y cree que es un tema desafiante y no se puede ocultar que tenemos esa deuda.