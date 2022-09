En 24 años de ley de Educación solo se ha ejecutado el 4% del PIB en un año

La Ley General de Educación aprobada en el año 1997 ordena que el gasto público anual del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) debe alcanzar en un período de dos años, un mínimo de 16% del gasto público total o un 4% del producto interno bruto estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos. Sin embargo, luego de 24 años de Gobierno, siete períodos presidenciales y cuatro presidentes, solo en un año se ha ejecutado el gasto del Minerd en un 4% o más.

El único año en el que se alcanzó la meta del 4% de la Educación fue el 2020, cuando el Gobierno del presidente Danilo Medina presupuestó un gasto en el Minerd de 4.60%, única ocasión en ocho presupuestos aprobados por el Congreso dominicano sometido por el Poder Ejecutivo que se proyectó gastar más del 4% en el Minerd y en esa ocasión se ejecutó entre los gobiernos de Danilo Medina y Luis Abinader que asumió en agosto de 2020, el 4.52% del PIB.

Durante diez años de mandatos del presidente Leonel Fernández, quien siempre ha argumentado que no existe una relación directa entre gasto educativo y calidad de la educación, el presupuesto promedio de educación con respecto al PIB fue de 1.86%. Sobre el gasto educativo Fernández ha argumentado que "cuatro por ciento o cinco, lo que usted quiera, la educación es un tema más complejo que el dinero. No hay una correlación directa entre la cantidad del dinero que se pone y la calidad del desempeño escolar, no es verdad".

En tanto que durante cuatro presupuestos educativos elaborados por la gestión de Hipólito Mejía el gasto proyectado fue de 1.92%.

Mientras que el Gobierno de Danilo Medina, que fue el primero en presupuestar el 4% del PIB en Educación y lo asumió como promesa de Gobierno, aprobó cuatro presupuestos consecutivos con el 4% (2013 al 2016). Cabe señalar que en ninguno de los períodos de Danilo Medina, con excepción del año 2020 cuándo entregó el poder en agosto, se cumplió el 4% de gasto para Ejecución en 2013 se ejecutó el 3.65% del PIB, en 2014 el 3.62%, en 2015 el 3.61%, y en 2016 el 3.65%.

En los presupuestos siguientes aprobó 3.76%, 3.61% y 3.91% y luego en 2020, 4.60% para un promedio de 3.99% presupuestado.

En el presupuesto del año 2021 el Gobierno presupuestó para el Ministerio de Educación 3.53% y ejecutó 3.51% y para el año 2022 presupuestó RD$231,147.7 millones con el que se superaba la meta del 4% del PIB, y aún está pendiente para su ejecución y comparación con el PIB.