Ciudadanos se quejan por altos precios en los útiles escolares

Ante la llegada del nuevo año escolar, ciudadanos de la provincia de El Seibo, manifestaron este lunes sus quejas por los altos precios de los útiles escolares, situación que mantiene al borde de la desesperación a algunos padres de familia, ya que muchos no cuentan con los recuerdos suficientes para realizar estas compras tan necesarias.

Aseguraron que los precios de los útiles escolares comparados a otros años, han aumentado en más de un quince por ciento, puesto que tienen que disponer de hasta 25 mil pesos para poder adquirir los uniformes y todo lo que conlleva un año escolar.

Madelin Jiménez, madre joven de cuatro hijos, dijo que, aunque en la actualidad está trabajando, su sueldo no es suficiente para poder adquirir los utensilios escolares.

“Yo tengo cuatro niños y de esos van tres para la escuela y he tenido que comprar todo por partida. En la quincena pasada solo en zapatos y poloche se me fueron casi 6,000 pesos y todavía me falta comprar lo demás, pero hay que hacerlo por parte, porque uno tiene más compromisos”, se lamentó.

Explicó que antes los tshirt estaban a 200 y 250 pesos, pero que ahora mismo se están vendiendo casi a 500 pesos por unidad y aseguró que pese a los altos precios en los útiles escolares, el Gobierno no ha empezado a dar ningún tipo de ayuda para que a los padres se les pueda facilitar más el bolsillo.

Un caso similar al de Jiménez, es el señor Joaquín Zorrilla, quien dijo que, aunque la situación no está cómoda para los pobres, hay que comprarle lo necesario a los hijos para que puedan asistir a la escuela.

“Todo está caro, pero imagínese uno tiene que comprarle todo, porque queremos que estudien y se preparen, pero esto está difícil ahora mismo para los padres de familia que son responsables que, además, tienen otros compromisos, como el pago de la casa y los alimentos”, sostuvo.

Zorrilla se preguntó que cómo se estarán haciendo esos padres que tienen hasta cinco niños para comprar los útiles escolares, alegando que, si con dos él va forzado, no se quiere imaginar lo que estarán pasando los que tienen más de tres niños.

“Yo tengo dos niños y me estoy quejando, pero cómo se harán esos que tienen hasta cinco muchachos, esto no está cómodo, son unos tiempos difíciles, recalcó el señor.

Otros ciudadanos, aunque no quisieron ser identificados, también manifestaron sus quejas por los altos precios en los utensilios escolares, los cuales dijeron que los cuadernos que estaban hasta a 35 pesos, hoy los están vendiendo a 90 y hasta a 100 pesos.

Precios

Tras un recorrido de Diario Libre por algunas tiendas en la provincia de El Seibo para consultar los precios de los útiles escolares, se pudo observar que los precios de los cuadernos de 150 páginas están a 85 y los de 200 páginas a 99 pesos. Las mochilas de la marca Totto los precios oscilan a los 2,450 pesos y las más baratas rondan de los 460 hasta los 700 pesos.

En cuanto a los precios de los t shirt están desde los 380 hasta los 395 pesos. Mientras que los pantalones escolares están desde los 985 hasta los 895 pesos.

Aunque Diario Libre abordó a algunos encargados de ventas, estos no quisieron decir nada al respecto.