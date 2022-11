Preocupa que pretendan cambiar la formación de docentes de excelencia

Ha causado preocupación en el sector educativo la intención de cambiar la Normativa 09-15, que sustenta el Programa de Formación de Docentes de Excelencia, cuando los resultados de la última evaluación de desempeño docente realizada en el año 2017, arrojaron que el 73.2 % de los maestros del sistema educativo dominicano mostraban un desempeño básico o insatisfactorio en las aulas.

Intereses económicos y políticos estarían detrás de las modificaciones que se pretenden introducir a las regulaciones establecidas en la normativa, que van a provocar la formación masiva de docentes con poca calidad.

La exministra de Educación, Ligia Amada Melo y René Piedra, profesor universitario en Intec y consultor en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu), consideran que es un retroceso a un plan que se evidenció no estaba dando los resultados, pues como país seguimos obteniendo los últimos lugares en las mediciones internacionales, lo que indica que la calidad del docente no es la adecuada.

Para la exministra lo que se propone constituye una disminución de las regulaciones que son necesarias para formar profesores que tengan la formación y la calidad para producir cambios significativos en el sistema educativo dominicano que tanto lo necesita.

“Yo sigo creyendo que hemos sido deficientes en la formación de profesores y eso incide, aunque no es el único factor porque el profesor es un aspecto, pero por supuesto sabemos que el profesor es fundamental en los aprendizajes”, explicó.

Melo lamentó que se disminuya la regulación de entrada a la carrera docente, pues entiende que el que entra a estudiar educación demuestre, a través de pruebas, que verdaderamente tiene la calidad para poder cursar una carrera docente, que es de tanta responsabilidad.

La propuesta de modificación no solo eliminaría la Prueba de Aptitud Académica (PAA), para incorporar otra adaptada al contexto dominicano, sino también que con la Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA), sería el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) el que establecerá el puntaje para su aprobación.

El artículo 11 de la propuesta que se conocería el próximo viernes, en la sesión del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Conescyt), en su párrafo I dispone: “Mescyt definirá y reglamentará lo relativo a la administración y procedimientos para la aplicación de las pruebas que se utilizarán (Pruebas de conocimiento, vocacional y de actitudes), y el porcentaje que se considera suficiente para tener éxito en las mismas”.

Ligia Amada Melo también criticó que no se estudie a tiempo completo la carrera docente, con por lo menos cuatro días a la semana y no un solo día a la semana, como asegura actualmente, pues eso no contribuye a una verdadera formación.

“También los que enseñan en las universidades en la formación de profesores, tengan la calidad y se mantenga el requerimiento de maestría y no solo de maestría, pero también que un por ciento de estos tenga un PHD, o doctorado o una formación especializada”, agregó.

¿Presiones?

Otro aspecto que se cambiará, es que bajo la Normativa 09-15, se dispone que los profesores sean especializados en las áreas que van a enseñar, en la nueva regulación eso queda eliminado.

Melo advirtió que las universidades se quejaron, pues cuando se puso la prueba de ingreso para estudiar docencia los estudiantes se quemaban y no entraban y les bajó la matrícula.

" “Las universidades han presionado al Mescyt y el Mescyt se ha dejado presionar, indudablemente” " Ligia Amada Melo Exministra de Educación “

La exministra fue quien junto a un equipo elaboró e implementó, durante su gestión el Programa de Docentes de Excelencia para elevar los niveles de y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.

Volver a lo que no funcionaba

A René Piedra, profesor en Intec y consultor del Isfodosu, le preocupa la reducción de la cantidad de créditos en las asignaturas disciplinares, porque te regresa a una época en que los docentes del área de secundaria no tenían una formación disciplinar que le permitía asumir las clases de matemática, física, química y otras, con la excelencia que se supone deben asumir.

“Hay un regreso a lo que se estaba haciendo antes y que no dio resultados. La normativa surgió de una necesidad debido a que no se estaba formando el docente que se requería”, indicó.

Revisan normativa desde 2021

El Mescyt revisa desde diciembre de 2020 la Meta Presidencial de Formación Docente para la Excelencia, cuya finalidad es mejorar la calidad de la educación que reciben los futuros ciudadanos y que actualmente ha adquirido el carácter de política pública.

Sin iniciar evaluar los resultados de la aplicación de la Normativa 09-15, el ministro Franklin García Fermín envió una carta a los rectores de las Instituciones de Educación Superior en la que solicitó que “solo se planifique el primer cuatrimestre o trimestre con la normativa y que en aquellos casos en que aún no se hayan iniciado la formación de maestros se abstengan de programar e iniciar nuevas carreras con la citada normativa 09-15, hasta tanto nos entreguen el informe de evaluación de dicha meta, que está pautada para el mes de marzo de 2021”.

"“En la Normativa hay cosas que mejorar, pero no volver a lo que antes existía y que no daba resultados”." René Piedra Profesor y consultor “

La medida fue revertida luego de que Diario Libre la hiciera pública y García Fermín explicó que la revisión de la normativa obedecía a las quejas de varias universidades por la poca cantidad de alumnos que ingresan a estudiar magisterio de “excelencia”, porque no logran pasar las pruebas de evaluación exigidas.