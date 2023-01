Eduardo Hidalgo: debe primar el diálogo como primera opción y no la huelga para resolver conflictos

El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), se reunirá con los presidentes de las seccionales que tiene en todos los municipios del país para coordinar las acciones que se deben tomar para resolver los conflictos en el sector educativo y en las que deberá primar el diálogo como primera opción.

Eduardo Hidalgo, presidente del gremio, aseguró a Diario Libre que las cosas están cambiando, a pesar de que algunas direcciones municipales de la ADP paralizan la docencia por conflictos locales, como primera opción para presionar una solución.

Se le citaron los tres casos más recientes: la huelga en Navarrete y la Asamblea de maestros en Bonao el día del regreso a clases tras las vacaciones de Navidad y la huelga por tiempo indefinido convocada en el municipio de Haina, por un conflicto entre directores y docentes en dos centros educativos.

“Hay temas nacionales que corresponde tratarlos al comité ejecutivo, lo que es nacional tienen que dejárnoslo a nosotros y los problemas locales tienen que comunicárnoslo para buscar una vía de solución, si no hay solución, entonces vendrá todo un proceso, pero primero el diálogo, la ADP favorece el diálogo”, expresó Hidalgo.

Insistió en que la ADP está comprometida con la calidad de la educación y la próxima semana hará una intervención en 14 escuelas de 14 barrios para con una estrategia de acompañamiento pedagógico, trabajar con los profesores, estudiantes y los padres el proceso lectoescritura y matemáticas.

Hidalgo fue entrevistado previo a su participación el Diplomado Liderazgo Transformador y Sindicalismo, que se realiza con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), para formar a 2,454 maestros y mandos medios de la ADP, donde uno de los módulos tratará la resolución de conflictos.

“Ahí vamos a tratar las diferentes problemáticas que se presentan los municipios, que la huelga no sea lo primero, que el diálogo sea el inicio de cualquier situación o problemática que se pueda estar presentando. Siempre habrá derecho a la protesta, es un derecho constitucional y la ADP no va a renunciar a ese derecho. Ahora, lo que tenemos que hacer la adecuación de los métodos de lucha e incluso, pensar en unos métodos nuevos de lucha no tradicionales, como es la paralización de la docencia”, explicó el presidente de la ADP.

Sobre la situación de Haina, informó que las clases se reanudaron este viernes y se instalará una mesa de diálogo, pues asegura que a nivel de la Regional de Educación no ha habido una comunicación ni fluida, ni efectiva, más bien arbitraria.

Habrá una mesa de diálogo distrital donde el Ministerio de Educación tendrá su representante y también la ADP y ahí se traten todos los conflictos, especialmente el que está hoy que es el cuestionamiento de una directora de centro y algunos maestros porque hay que ser justos, el problema no es solo con la directora.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/20/un-grupo-de-personas-en-una-oficina-ad698fa2.jpeg Este viernes los maestros se reintegraron a la docencia en las escuelas de Haina, luego de una huelga de 4 días. (FUENTE EXTERNA.)

Objetivos del diplomado

El Director General del INFOTEP, Rafael Santos Badía, expresó que el objetivo es fortalecer las competencias en el ejercicio docente y dirigencial, así como impulsar una cultura de innovación que genere una transformación en la práctica sindical.

“La alianza entre el INFOTEP y la Asociación Dominicana de Profesores busca fortalecer las habilidades para que los maestros puedan implementar sus conocimientos en las aulas, pero también desarrollar en ellos competencias gerenciales y administrativas, y sienten las bases para la continuación de la formación del liderazgo docente hacia todo el magisterio”, expresó Santos Badía.

De su lado, Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, afirmó que este diplomado va a impactar grandemente la vida de los dirigentes municipales de esa asociación, que agrupa a más de 120 mil profesores.

“Los participantes van a poder aplicar los conocimientos adquiridos en su vida como dirigente sindical y en el aula, porque hay contenidos que van a mejorar la práctica del docente y con esto estamos ganando doble: como sindicato y el sistema educativo, porque vamos a tener un profesor, una profesora actualizada, innovadora, y eso se va a traducir en la calidad de la educación”, dijo Hidalgo.

Se ha diseñado una metodología que combina lo presencial con lo virtual, donde cada uno de los módulos inicia con una conferencia en línea, que abarca los contenidos claves y se trasmitirá desde el Auditorio del edificio corporativo del INFOTEP.

Concluida la trasmisión de las conferencias un equipo de 30 facilitadores, distribuidos en 14 puntos del país, estará desarrollando todos los temas que contiene el módulo, se analizarán los contenidos y se realizarán plenarias.

El proceso de capacitación estará acompañado por un cuerpo de docente de la ADP e INFOTEP que darán seguimiento a los foros, asignaciones, prácticas y/o pruebas del Diplomado en el tiempo y fechas establecidas en el plan de formación.