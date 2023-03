Educación suspende maestra que subió foto de alumnas en su cuenta de OnlyFans

El Ministerio de Educación suspendió a la maestra Sarah Ventura Genao, de 27 años, a quien investiga por subir una foto con un grupo de estudiantes adolescentes en su cuenta de la plataforma OnlyFans. Ventura Genao se identifica virtualmente como “La profesora bisexual”.

La maestra imparte docencia en el liceo Francisco del Rosario Sánchez, del municipio El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez y fue denunciada por la madre de una de jovencitas que aparece en la fotografía que circula en las redes sociales.

“El caso está en manos de la Dirección General de Orientación y Psicología. Se están haciendo las investigaciones de lugar para definir medidas a tomar”, informó la dirección de comunicaciones del Minerd.

La madre, que pidió no se revelara su nombre, se quejó de que, a pesar de haber comunicado la situación las autoridades del centro educativo, estos le respondieran que no pueden accionar contra la docente en vista de que “ella que tiene una vida privada”, por lo que no pueden llamarle la atención si crea contenidos para adultos.

De acuerdo con lo denunciado, el pasado 13 de febrero la profesora Ventura Genao se tiró la foto en el centro educativo con las estudiantes y que el 16 de febrero invitó a las niñas a su casa para hacer una tarea y más tarde les pidió hacerles un video incitándolas, supuestamente, a acciones promiscuas.

Los residentes de la comunidad exigen que la mujer sea destituida y sometida a la justicia por esta exponer a menores de edad en dicha plataforma.