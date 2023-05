Padres protestan frente a la ADP para que profesores descontinúen paros de docencia

Decenas de personas afiliadas a la Federación Nacional de Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de Escuelas realizaron este viernes una manifestación frente a la sede de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP ), en demanda de que esa entidad descontinúe la práctica de paralizar la docencia como método de lucha.

Jaime Tolentino, presidente de la asociación, lamentó que los niños no estén adelantando con los contenidos por la paralización de la docencia, con la cual -dijo- se está afectando la educación del pueblo dominicano.

"No es verdad que se pueda recuperar una hora de clase perdida, no es verdad que tantos paros los maestros los pueden reponer, por eso nos quemamos en pruebas nacionales , porque no sé están cumpliendo con los horarios para lograr los objetivos que es la calidad de la educación", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/whatsapp-image-2023-05-26-at-42108-pm-774daee2.jpeg Los padres, madres y tutores de los estudiantes se apostaron frente a las instalaciones de la ADP con pancartas. (JESSICA GÓMEZ/DIARIO LIBRE)

Tolentino dijo que la actual gestión de la ADP no ha querido dialogar con la asociación de padres.

Informó que sólo fueron convocadas algunas asociaciones de padres para la manifestación, pero que de la ADP no hacer caso, estarían actuando en otras instancias.

Los padres, madres y tutores de los estudiantes se apostaron frente a las instalaciones de la ADP en la calle Cervantes en Gascue, con pancartas y vociferando consignas como: "No queremos paro, queremos docencia" y "la ADP no quiere dar clases".

Otros portaban pancartas con el mensaje: "La educación no se negocia", mientras que la sede de la ADP mantuvo su puerta principal cerrada.

La manifestación estuvo vigilada por agentes de la Policía Nacional para garantizar la seguridad en el lugar.

Protesta de los maestros frente al Minerd

Este viernes los maestros no dieron clases y se congregaron frente a la sede del Ministerio de Educación en demanda de aumento de salario, reparación de centros educativos, entre otras peticiones.

Según el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, la docencia que se pierda por los paros que realizan serán reprogramadas dentro del calendario escolar vigente.