Lucy Familia Soriano, de Pedro Brand, es la estudiante con la calificación más alta: 99.7

La estudiante Lucy Familia Soriano logró terminar sus seis años de secundaria con una calificación impresionante: 99.7 puntos.

Desde el Liceo Pedro Henríquez Ureña, de Pedro Brand, la joven de 18 años ha destacado como la mejor estudiante de toda la República Dominicana.

Por eso, recibió este viernes el Reconocimiento al Mérito Estudiantil y Máxima Excelencia de manos de la vicepresidenta Raquel Peña, en el Palacio Nacional, junto a los 150 mejores alumnos de la promoción 2022-2023.

Su secreto, dice, fueron las actividades extracurriculares y entregar todo a tiempo.

"Las actividades extracurriculares ayudan mucho, ya que tú aprendes muchas cosas nuevas cuando vas a las olimpiadas y diferentes actividades fuera del centro, entonces, a la hora de tú desenvolverte en el aula es más fácil tú llamar la atención de los maestros", explica.

Dice que le gusta divertirse con sus amigos, pero advierte que "los estudios van primero". Sus padres mantienen un control estricto en el uso de las redes sociales".

"Tú puedes divertirte y al mismo tiempo ser una buena estudiante, porque realmente yo no era que vivía muy estresada y así, yo también me divertía con mis compañeros", señala.

Pero Lucy Familia Soriano no fue la única que obtuvo resultados cercanos al 100. Junta a ella, 17 estudiantes recibieron los máximos honores por calificaciones por encima de 96, entre ellos, tres hombres y 15 mujeres.

Casi 100

Con 99.2 puntos, le siguieron muy de cerca los estudiantes Nataly Marie Raposo Francisco, de Puerto Plata, y Danny Pérez Pérez, de Barahona.

Otros cuatro alumnos se graduaron con honores con un promedio de 99.0 puntos: Francis Marian Vásquez Heredia, de Monte Plata; Idelkis Diaz García, de La Vega; Eimy Dessire Valerio Castro, de Santiago, y Vianneris Duval Rosado, de Santo Domingo.

A ellas les sigue William A. Espinal Estévez, de Mao, Valverde; y Cristal de León José, de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, con 98.4.

Se graduaron con la nota sobresaliente de 98 puntos Wascar E. Peña Lebrón, de San Juan; Sendy S. Duran Segura, de Azua; Jarlyn Omary Aybar Díaz, de Higuey, La Altagracia; Geomeris Sánchez Luis, de San Pedro de Macorís; y Arialfis Cáceres de la Cruz, de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Sara Giovanna Medina Ferreras, de Neyba, y Yerleny Vargas Adames, de Nagua, terminaron con 96.3; mientras Melanie Nicole González, de Montecristi, y María A. Vizcaino, de San Cristóbal, llegaron a los 96.0 puntos.

Ocho de los galardonados residen en la región Norte, cinco en el Sur, tres en el Este y dos en Santo Domingo.

Becas

El ministro de la Juventud, Rafael J. Féliz García, informó que a cada estudiante se le entregó una carta que los acredita como beneficiarios del programa de apoyo juvenil del Ministerio, lo cual les permitirá acceder a una beca en las más de 170 carreras disponibles en 33 universidades nacionales, como parte del Sistema Nacional de Becas.

La vicepresidenta Raquel Peña resaltó ante los bachilleres el valor de la disciplina en el mundo actual de tanta distracción, especialmente la de los teléfonos inteligentes.

"Sin disciplina, definitivamente, ninguno de ustedes estuviera aquí. Y más en un mundo como el que estamos viviendo, en donde, yo digo, que es el momento de la distracción. Con pocas cosas están distraídos, nada más con el celular en la mano, con 20 mil promesas a través del Marketing, que nos bombardea día a día. Si no tenemos esa disciplina es muy fácil decir: no sigo estudiante, no voy a clases, aquello es más chulo", expresó la vicemandataria.