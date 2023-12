Ángel Hernández atribuye acusaciones al manejo transparente de los recursos del Minerd

El ministro de Educación, Ángel Hernández, afirmó este lunes que ha sido "estrictamente respetuoso" de toda normativa de administración pública, en los términos de transparencia y honestidad, mandatorias en el actual gobierno, por lo que no se corresponde con la verdad las acusaciones de que ha violado la ley con un convenio firmado el pasado año por la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam).

En rueda de prensa, el ministro explicó que el convenio para capacitar 50 técnicos, directores y coordinadores fue aprobado el 28 de febrero del 2022 por el Comité de Becas de esta institución, con una vigencia hasta el 15 de febrero de 2025.

Indicó que para esa fecha era asesor Honorífico del Poder Ejecutivo, designado mediante decreto.

"He sido un fiel defensor del dinero que la sociedad y el Estado invierten para mejorar la calidad de la educación, celo que me ha generado enconos y ataques de algunos sectores, como es de público conocimiento", expresó Hernández.

Te puede interesar Detectan irregularidades graves en contratación del Inafocam para el programa "Bachilleres Bilingües Productivos"

Agregó que los ataques relativos a acuerdos de trabajo entre el Inafocan y la UAPA tienen que ver "con la oposición que hacen algunos a los cambios y reformas introducidos por el actual gobierno en la conducción del Estado".

El ministro de Educación lamentó que se hayan involucrado los temas de la educación al debate electoral que se desarrolla en la actualidad y puso de ejemplo los ataques por los modestos avances logrados por el país en las pruebas PISA.

"Ángel Hernández es un leal partidario y defensor de las libertades que con tanto sacrificio ha conquistado el pueblo dominicano, y, por tanto, de ningún modo podría prestarme a atacarlas, en especial la libertad de prensa o expresión o difusión del pensamiento, piedra angular de la democracia", indicó.

Finalmente, dijo que en el actual gobierno se desarrolla una agenda de mejoras y logros del sistema educativo preuniversitario que reconocen las familias dominicanas y es percibido por instituciones nacionales e internacionales.

""No me siento avergonzado de mi accionar, puesto que no he violado ningún principio ético ni moral. Nunca he llamado a nadie, ni en el gobierno ni en la oposición, para que favorezcan a la UAPA" " Ángel Hernández Ministro de Educación de la República Dominicana “

Qué establece la ley sobre los contratos con Inafocam

Conforme al artículo 14 de la ley de Compras y Contrataciones, ese tipo de cargos están excluidos de la prohibición de firmar acuerdos con entidades públicas, ya que no tienen un vínculo económico con el Estado. No hay remuneración alguna.

De hecho, si fuera ilegal ninguna universidad pudiera contratar con el Inafocam, pues la mayoría de los rectores son miembros honoríficos del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) o del Ministerio de Educación Superior.

A continuación el documento íntegro con las declaraciones del ministro Ángel Hernández: