Enajenado trata de entrar nuevamente a escuela en Hato Mayor y agrede a portero

El enajenado mental que agredió la semana pasada a una maestra en la escuela básica de Los Hatillos, en la comunidad Guayabo Dulce, provincia Hato Mayor, volvió el martes y agredió al portero, porque no lo dejó entrar al recinto educativo.

"El loco Jairo me agredió porque no lo dejé pasar y me brincó, pero me defendí y tuve que darle", comentó el portero Esterlin Javier Domínguez Rosario a Diario Libre.

La situación en el centro educativo se ha vuelto caótica debido a que los maestros, padres y conserjes ya no encuentran qué hacer ante la situación del enajenado mental, Jairo Santana, que va todos los días a la escuela a buscar el desayuno y almuerzo escolar, pero que, cuando los alimentos no son de su agrado, se enoja y se torna violento, hasta el punto de agredir.

El centro educativo, que cuenta con una matrícula de alrededor de 500 estudiantes, no tiene seguridad escolar ni verja perimetral en la parte trasera, por lo que el señor con problemas mentales puede entrar, poniendo en peligro la integridad física de los estudiantes y autoridades estudiantiles.

David Antonio Aquino Lorenzo, un padre preocupado por la situación que tiene dos niños en el centro educativo, informó que "El loco Jairo", como le dicen, llega a la escuela armado con palos, lo que catalogó como un problema grave.

"Cuando ese loco llega aquí hay que dejarle la puerta, porque el que se le pega y no está dispuesto a pelear, hay que dejarlo que entre y haga lo que él quiera", se quejó.

Dijo que a veces el enajenado mental llega a la escuela con palos y que tira muchas piedras, por lo que hace un llamado a las autoridades para que coloquen las verjas perimetrales y eviten su entrada, porque entiende que no dejará de ir a la escuela.

Según una fuente informó a Diario Libre, la escuela también ha sido objeto de robos en varias ocasiones y se han llevado las computadoras. Los maestros han amenazado con parar la docencia hasta que resuelvan la situación de la verja perimetral y la disponibilidad de seguridad escolar.

Mientras tanto, la maestra que fue agredida la semana pasada, Beatriz Reyes González, explicó que a las 9:00 de la mañana el enajenado la agredió en el comedor escolar, lo que fue un momento angustiante para ella.

"Él anduvo el comedor completo detrás de mí, y yo pude esquivarlo con algunas mesas, pero de todas formas pudo agredirme. Es una situación angustiante porque uno no sabe si esta persona está armada", agregó.

González precisó que el caso ya está en manos de las autoridades y que la fiscalía emitió una orden de arresto, pero que todavía no ha sido apresado. "Ya la orden tiene una semana, pero todavía no lo arrestan y sigue haciendo de las suyas", recalcó.

Adelantó que como centro educativo piden la reconstrucción de la verja perimetral y la reestructuración de la escuela, porque están indefensos, no solamente ante el enajenado mental, sino ante cualquier otra persona que quiera realizar cualquier fechoría.

Gisela Silvestre Silvestre, subdirectora del centro educativo Los Hatillos, dijo que desde hace dos semanas han estado tratando la situación del enajenado mental con las demás autoridades.

Alegó que las autoridades del distrito educativo y la regional ya conocen la problemática que está presentando el centro educativo.

"La semana pasada recibimos al director regional de educación y al coronel Tejada, del área de seguridad escolar, y ellos nos dijeron que iban a tratar esa situación y nos iban a enviar seguridad", sostuvo.

Las autoridades policiales se dieron cita la mañana de este martes en el centro educativo tras la agresión del enajenado mental al portero.