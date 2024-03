Unev inviste 752 nuevos profesionales en Sexagésima Séptima Graduación

La Universidad Nacional Evangélica (UNEV) entregó 752 nuevos profesionales a la sociedad este jueves con la celebración de su Sexagésima Séptima Graduación Ordinaria, la primera de este 2024.

La fiesta académica, número 67, estuvo encabezada por su Consejo Académico, que lo preside su rector Juan Guerrero Ávila.

De acuerdo con una nota de prensa, al iniciar el evento, la vicerrectora académica Cándida Jáquez dio la bienvenida a todos los presentes y exhortó a los nuevos profesionales a ser agentes de cambio, no solo profesionales llenos de conocimiento.

Asimismo, consideró que la graduación representa no solo el esfuerzo individual, sino también el invaluable esfuerzo de los familiares y relacionados que han esperado pacientemente durante varios años ese momento de triunfo.

RELACIONADAS

"Cada uno de ustedes, graduandos, ha alcanzado un hito que merece ser celebrado. Que este logro sea el preludio de un camino lleno de éxitos, compromiso y contribuciones significativas a la sociedad. Mis mejores deseos los acompañan en esta nueva etapa de sus vidas."

Galardón a la Reforma

En esta ceremonia de graduación, la Universidad Nacional Evangélica confirió el prestigioso "Galardón a la Reforma" al alcalde electo de Santo Domingo Este, Dr. Dio Astacio.

Para la UNEV, el Galardón a la Reforma simboliza el reconocimiento a aquellos líderes que han demostrado un compromiso excepcional con la transformación positiva y el bienestar en diversos ámbitos de la sociedad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/29/unev-dio.jpg Alcalde electo Dío Astacio recibe Galardón a la Reforma de UNEV. (FUENTE EXTERNA)

Tras ser condecorado, el político y líder cristiano agradeció el reconocimiento y emitió el discurso central del evento académico.

"Trabajar no es lo que va a llevarlos al éxito, lo que les llevará al éxito es su deseo de triunfar, porque hay gente, y es la mayoría, que solo trabajan para comer, para vivir, pero ellos no han considerado jamás que el éxito no es una casualidad, sino que es una declaración", dijo Astacio durante su discurso.

Al finalizar la entrega de títulos, la estudiante graduada con mayor índice académico, Alfa Pérez Arias, licenciada en Psicología mención Clínica, expresó el discursó de gracia.

A la actividad asistieron, además de autoridades educativas que componen el Consejo Académico, el presidente de la FEU, Bernabé Mañón Rossi; Oreste Antonio Matera Aguiar, rector de la Universidad Adventista Dominicana; Epifanio Gonzalez Minaya, vicerrector administrativo; César López, vicerrector de Investigación, Innovación y Posgrado , y Johanny Rodríguez, directora del recinto Santiago-UNEV.