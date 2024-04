Padres protestan en la ADP por huelgas que afectan la docencia

Un nutrido grupo de personas pertenecientes a la Federación de Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (Fedapmae) y al movimiento ´La ADP me tiene Jarto´ se dieron cita frente a la Casa Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para protestar por la falta de docencia causada por las movilizaciones de los maestros.

Los padres partieron desde la calle Dr. Delgado con Av. Bolívar en Gazcue, tras ser convocados por Fedapmae para apoyar la continuación de la docencia luego de que el martes la ADP se concentrará frente al Ministerio de Educación exigiendo el cumplimiento de un acuerdo pautado en julio de 2023.

Cargando pancartas con frases como "ADP Criminal", "Queremos clases, no suspensión", "Fedapmae con los estudiantes", los presentes se movilizaron frente a las instalaciones de la ADP.

De acuerdo con Jaime Tolentino, presidente de Fedapmae, hubo un acercamiento por parte de la asociación para dialogar con alguno de ellos, sin embargo, estableció que, aunque están abiertos al diálogo, debía coordinar con anticipación para preparase para el mismo.

Reacción de ADP

En contraparte, el secretario de equidad de Género de la Asociación Dominicana Profesores (ADP), Franklin Ferreras, aseveró que este sindicato se movilizó exigiendo el cumplimiento del acuerdo ADP-MINERD que incluye la mejora en la infraestructura escolar.

Asimismo, comentó que estaba a la espera de que los padres que acudieron al sindicato solicitarán hablar con la dirigencia, pero no lo hicieron.

Por su parte, Tomas Pichardo, secretario de Finanzas de la ADP, llamó a los padres a unirse a la ADP en los reclamos, a la vez que dijo que su protesta fue en el marco del estado de derecho que vive el país y que coinciden con la consigna del sindicato de mejora en las condiciones de las escuelas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/25/d8abc091-24eb-4f44-ae13-fa1c98b588d5.jpg Piden a los maestro cumplir con las clases. (FUENTE EXTERNA)

"En las escuelas no hay agua, los baños son inservibles y le pregunto a las madres qué le dicen sus hijos cuando llegan de la escuela cuando no pueden tomar agua, porque no existen bebederos, solo por poner un ejemplo de algo tan primordial en la escuela", agregó Pichardo.

Añadió: "Le pedimos, señor Tolentino, que se una a la ADP, porque con los padres exigiremos que fumigan las escuelas, ya que el amenazó que seremos responsables si le pica un mosquito a un estudiante".

Reunión

De acuerdo con una fuente del Minerd, una comisión del ministerio se estará reuniendo con una comisión de la ADP para dialogar sobre las situaciones en torno a las protestas de la asociación.

No obstante, en una comunicación que circula del Comité Ejecutivo Nacional del ADP, están convocando a otra movilización para el día uno de mayo a las 10:00 de la mañana, en la que orientan también a las demás regionales a que se sumen a la protesta.

"Continuar con el proceso de lucha en pro de lograr el cumplimiento del acuerdo ADP – Minerd y en tal sentido, se declara el 1ero. De mayo como Día Nacional de movilización junto a las organizaciones sindicales y sociales", expresa el comunicado.