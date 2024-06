Concurso de Oposición Docente 2024 seguirá aplicando pruebas hasta el miércoles

A pesar del retiro de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) como veedores del Concurso de Oposición Docente 2024, este continúa su curso. Hasta el pasado lunes se habían evaluado 10,262 postulantes, de acuerdo con Francisco D´ Oleo, viceministro de Acreditación y Certificación Docente.

Los maestros evaluados corresponden a los perfiles de nivel Inicial, Educación Artística, Educación Física y Formación Humana. Asimismo, los próximos perfiles a examinar serán en las áreas de Lengua Española, Matemáticas, Naturales, Sociales, Informática y Orientación.

En esta etapa fueron aplicadas Pruebas Cognitivas Generales (HCG) y Pruebas de Conocimientos Disciplinares y Pedagógicos, en las que calificaron los conocimientos en sus respectivas áreas, además de las capacidades de análisis crítico y control emocional.

La fase se llevará a cabo hasta hoy miércoles en todas las regionales del país, para luego iniciar con la última etapa, la entrevista, en la que seleccionarán los docentes que ocuparán las 7,903 vacantes del sistema educativo público preuniversitario.

El viceministro indicó que quien determina la calificación de los postulantes para la siguiente fase es el sistema, el cual evalúa de acuerdo a unos criterios técnicos establecidos. También comentó que, de acuerdo con lo programado, el concurso finalizara el 30 de junio.

"Por primera vez en la historia del Ministerio de Educación vamos a tener los docentes que requiere el sistema dos meses antes del inicio del próximo año escolar, previsto para el 26 de agosto", expresó el viceministro.

Última fase

Este jueves 13 de junio iniciarán las entrevistas, última fase del concurso, para la cual califican los postulantes que hayan obtenido como mínimo 63 puntos en las pruebas anteriores, hasta el momento calificaron 2,252 de los postulantes examinados el lunes.

En este dialogo el postulante conversará con dos entrevistadores de los 160 designados para esta etapa, durante media hora, en la cual se tomará en cuenta las capacidades de expresarse y el control emocional, "estamos detrás de que el postulante demuestre que es competente", según el viceministro.

Contrario a la fase anterior, en esta etapa cuya calificación es 10, se requiere un puntaje mínimo de 7 puntos. Después de aprobada todos los procesos del concurso, corresponde al Ministerio seleccionar entre los calificados las mejores puntuaciones para ocupar las vacantes.

"Aquí (en el concurso) no se ve personas, ni simpatías políticas. Se lo confieso honestamente, no han sido ni una, ni dos, ni tres, las personas que entienden que tienen derecho a ser favorecidos por su participación política. Hasta ahora no se ha presentado, desde el 2023, el primer caso que haya sido favorecido por alguna inclinación de carácter político", expresó.

Más sobre el concurs El concurso se lanzó en abril y se registraron 57,740 docentes, de los cuales resultaron 47,591 postulantes. De estos, fueron admitidos 38, 532, luego de descartar los concursantes cuyos documentos no estuvieran en orden.