El 90 % de las escuelas en zonas rurales carecen de sistema de saneamiento

Se estima que más del 90 % de las escuelas ubicadas en zonas rurales de República Dominicana carecen de sistemas de saneamiento, mientras que otro grupo de instalaciones no tiene acceso al agua potable, de acuerdo a un estudio realizado por expertos suecos que visitaron el país.

La información fue ofrecida por el director del Gabinete del Agua, Gilberto Reynoso, quien sostuvo que el estudio fue realizado por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI, por sus siglas en inglés). El funcionario tildó la situación de "precaria", ya que agua potable y saneamiento son claves para el desarrollo y la salud de los niños.

Explicó que la entidad sueca, junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), acompaña a las autoridades dominicanas en un programa que dote a los planteles de un sistema de agua potable y saneamiento eficiente.

"No hay escuelas (rurales) que tengan saneamiento. En agua potable está un poco más avanzado, pero también hay muchas escuelas que no tienen agua potable, que los niños tienen que llevar su botellita de agua. El que no lleva agua no bebe" Gilberto Reynoso Director del Gabinete de Agua “

El funcionario citó casos en los que los niños "muchas veces tienen que salir de las escuelas a hacer sus necesidades y muchas veces cuando las hacen, es alrededor de las escuelas rurales".

La responsabilidad del Minerd

Consultado sobre el motivo por el cual se registran estas carencias en las escuelas rurales, Reynoso explicó que tanto las Coraas (corporaciones de Acueducto y Alcantarillado) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) no llegan hasta las escuelas, debido a que entregan el agua "hasta un punto".

"De ahí en adelante el Ministerio de Educación es responsable de continuar y entrar en las escuelas. La falta del saneamiento es una responsabilidad del Minerd, de equipar las escuelas con plantas de tratamiento, conectarlas a los alcantarillados. Hay una función de Inapa o las Coraas si se trata de una provincia", indicó.

El programa

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, Max Puig, explicó que las autoridades han realizado desde hace varios meses talleres para la definición de un programa universal de agua, saneamiento e higiene en las escuelas.

"Con eso estamos logrando algo fundamental que es la articulación de los diferentes sectores e instancias con relación al afrontamiento de problemas fundamentales", indicó Puig

El lunes, representantes de varias entidades públicas firmaron el plan de acción "Análisis de los Efectos del Cambio Climático sobre el sector Agua. Saneamiento e Higiene en las escuelas de la República Dominicana", resultado de los talleres en los que participaron Unicef y el SIWI.

Una de las acciones del plan es incidir en la aprobación de la Ley General de Aguas y la Ley de Agua Potable y Saneamiento e incluir un sistema único de información de agua y la prestación de servicios de agua y saneamiento a centros educativos rurales y urbanos bajo el contexto de amenazas naturales y cambio climático.

De igual forma, el desarrollo de lineamientos que orienten "el diseño y construcción de infraestructuras de agua potable, saneamiento e higiene en los centros educativos (escuelas), resilientes a las amenazas naturales y los efectos del cambio climático, incluyendo roles y responsabilidades".

Gilberto Reynoso explicó que se prevé implementar las dinámicas del programa, pero en los hospitales rurales del país.

Seguimos avanzando en la acción climática nacional Por eso hoy firmamos el Plan de Acción "Análisis de los Efectos del Cambio Climático sobre el sector Agua. Saneamiento e Higiene en las escuelas de la República Dominicana".

