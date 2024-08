Profesores de la UASD paralizarán la docencia por 72 horas desde este jueves

La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) anunció un paro nacional de 72 horas en reclamos de una serie de reivindicaciones que incluyen indexación de salarios, bajar el número de estudiantes por secciones y nombramiento de profesores.

De acuerdo con el presidente del gremio, Efraín Javier, los profesores de la UASD viven una "inestabilidad salarial" que también implica negativa de servicios de parte de su aseguradora de salud.

Dicen que esas situaciones han sido expuestas al rector de la universidad Editrudes Beltrán y que este no les ha dado respuesta, por lo que se irán a paro desde mañana jueves hasta el sábado.

Valdez se quejó de que en el actual semestre, que inició hace dos semanas, hay profesores con varias secciones de más de 70 estudiantes, mientras le cierran otras que tienen cinco inscritos.

Dijo que es imposible dar docencia, sea virtual o presencial a un número tan elevado de estudiantes.

Bajo la consigna de "Si el rector no cede, la lucha no se detiene" , los profesores, que le hicieron un plantón frente al Edificio Administrativo de la UASD, también se quejaron de que de 67 millones de pesos que la universidad debe entregar a la ARS de sus profesores, apenas les dan 25 millones, lo que la deuda acumulada hace que la aseguradora no le respalde cuando demandan servicios médicos.

"Con ese juego nos mantienen, y mantienen una inestabilidad y una zozobra", dijo Javier quien también mencionó la negativa de la rectoría a jubilar a profesores que aplican para ello.