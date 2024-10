Denuncian que falta de maestros y malas condiciones de escuela de Hato Mayor afecta la docencia

Un grupo de padres y profesores denunció que la falta de docentes y las condiciones de las instalaciones del centro educativo Francisco del Rosario Sánchez afectan el proceso de enseñanza de los estudiantes de la escuela, ubicada en el sector Los Polancos, provincia Hato Mayor.

Aseguraron que actualmente faltan cinco profesores y personal de limpieza en la escuela, además de que se registran problemas eléctricos y deterioro en los baños.

Al detallar la situación, explicaron que "las paredes están dando corriente", por lo que no pueden permitir que un niño muera debido al problema eléctrico.

Además, denunciaron que el alcantarillado del sistema cloacal está completamente descubierto, lo que pone en riesgo la integridad física de los estudiantes.

La presidenta de la Asociación de Padres (Apmaes), identificada como Marleni Encarnación, afirmó que hay alrededor de 90 niños que actualmente no están recibiendo clases.

"Tenemos tres cursos que no están recibiendo la docencia, simplemente porque supuestamente en el banco de maestros no hay maestros que puedan nombrar, y tenemos dos secretarias que pasaron el concurso hace un año y dos meses y aún no las han nombrado", cuestionó.

Denunció que en realidad son siete los maestros que hacen falta, porque hay dos con licencia.

Los padres y maestros aseguraron que están cansados de enviar comunicados al Ministerio de Educación, sin haber obtenido la respuesta adecuada.

Reacción de la ADP

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Hato Mayor, Darlyn Peguero, afirmó que las condiciones de la infraestructura del centro no son adecuadas.

Corroboró que hay falta de agua, problemas eléctricos y deficiencia de maestros. En ese sentido, indicó que han hecho cotizaciones para tratar de resolver los problemas y que la solución implica unos 600 mil pesos, un monto que el distrito no puede costear, debido a que los fondos que llegan no son suficientes y no deben ser utilizados para esas situaciones.

Respuesta del distrito educativo

Por su parte, la directora del distrito educativo señaló que el reclamo de los padres es justo, y que están trabajando para resolver las situaciones del centro.

"Lo que pasa es que hay una serie de situaciones que se escapan y que no permiten que a veces las cosas fluyan como deberían, pero nosotros estamos resolviendo", agregó.