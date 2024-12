Ciencias de la Naturaleza obtuvo el mayor porcentaje de estudiantes en el nivel más alto de desempeño, con un 22 %; mientras, Ciencias Sociales fue la prueba con mayores estudiantes ubicados en el nivel más bajo de desempeño, con un 27 %, según los resultados de Pruebas Nacionales 2024 de la primera convocatoria del Ministerio de Educación.

El informe fue presentado ayer en el coloquio: "Resultados de Pruebas Nacionales 2024 como insumo para la transformación de los aprendizajes en los centros educativos", previo al cierre del 15.° Congreso Internacional del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice).

En el lugar, los expertos en materia educativa del país, aseguraron que, a pesar de los resultados, se ha avanzado en materia de educación en el país y que este porcentaje disminuyó respecto al 2023, según los resultados.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/04/04122024-congreso-internacional-ideice-2024----samil-mateo-dominici-3.jpg Luis Jimenez, Jesús Andújar Avilés y Yanile Valenzuela (SAMIL MATEO DOMINICI)

El coloquio estuvo presidido por Jesús Andújar Avilés, director ejecutivo del Ideice y contó con la participación de Leris Neris, encargada de Análisis de la Pruebas Nacionales; Luis Jiménez, encargado de Resultados y Difusión de la Dirección de Evaluación de los Aprendizajes; Yanile Valenzuela, directora de la Dirección de Evaluación de los Aprendizajes del Ministerio de Educación; Julián Álvarez, director de Evaluación e Investigación del Ideice y Cristina Molina, asesora del Ideice.

Andújar Avilés afirmó que se están haciendo grandes esfuerzos para seguir brindando mejores resultados en cuanto a las evaluaciones.

También, defendió el valor de las pruebas nacionales, "porque nos permiten medir y no se puede evaluar lo que no se mide, no se puede dar resultados si no somos medibles y no se puede fortalecer políticas educativas si no son medibles".

Asimismo llamó a los directores de centros educativos a que continúen realizando esfuerzos entre ellos, la rendición de informes en cada uno de los distritos, "porque cuando tú no informas, no hay mejoras". Llamó a imitar el ejemplo del Ministerio de Educación, "que está informando y está enviando esos informes a cada uno de los directores de distritos y regionales, donde cada director de centro se va informando de los resultados de sus estudiantes".

De su lado, Luis Jiménez, encargado de Resultados y Difusión de la Dirección de Evaluación de los Aprendizajes, presentó el informe que indica que cerca de 83,758 estudiantes fueron inscritos a la primera convocatoria del 2024 y que, en todas las asignaturas, más del 96,% asistió a las pruebas, evidenciándose que el mayor ausentismo fue en el área de Matemática.

El informe sostiene que en Ciencias de la Naturaleza el 33 % de las regionales tienen resultados promedio iguales o mayores al promedio nacional, indicando que el 27 % obtuvo un promedio superior o igual a la media nacional en Lengua Española.

En tanto que, en Matemática el 22 % de las regionales obtuvo resultados iguales o superiores al promedio nacional y el 27 % tiene resultados iguales o superiores a la media nacional en Ciencias Sociales.

Mientras que la asignatura de Matemáticas mostró un incremento de 0.78 puntos en su promedio respecto al año anterior, sin embargo, indica que ese incremento "resultó ser estadísticamente no significativo".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/04/04122024-congreso-internacional-ideice-2024----samil-mateo-dominici-11_1.jpg Julián Álvarez, director de Evaluación e Investigación del Ideice (SAMIL MATEO DOMINICI)

En ese sentido, Julián Álvarez, director de Evaluación e Investigación del Ideice recomendó: "Que todo el país, pasando por nosotros los del área educativa, asumamos con responsabilidad la labor educativa".

De igual manera, aseguró que los resultados perciben brechas que son desafíos para que el Ideice investigue qué está pasando que algunas regionales tienen mayor porcentaje que otras y llamó a los directores de centros educativos a centrarse en realizar esfuerzos para enfocarse en la mejora de los estudiantes, para lograr alcanzar los objetivos.

Niveles de desempeño

También presentaron los niveles de desempeño definidos para Pruebas Nacionales que permiten agrupar a los estudiantes en 4 niveles (1, 2, 3 y 4), así, como el porcentaje de promoción según regional educativa en el que revela que Santo Domingo tiene el mayor porcentaje con un 78 %, contrario a un 67 % que registró Bahoruco.

Según las estadísticas mostradas, el porcentaje de promoción a nivel nacional fue de 75.5 %, donde las mujeres obtuvieron un 79 %, ante un 70 % de promoción de los hombres; asimismo, se resaltó que el sector privado y semioficial lograron cada uno un 84 % de promoción sobre el 73 % del sector público; asimismo, el académico obtuvo un 73 %, frente al de arte que apenas alcanzó un 68 %. En nivel técnico profesional alcanzó un 82 % de porcentaje de promoción, en la primera convocatoria.

Cambios en las pruebas nacionales 2024

Durante su presentación, Yanile Valenzuela, titular de la Dirección de Evaluación de los Aprendizajes del Ministerio de Educación, explicó los cambios que se han generado en las Pruebas Nacionales a partir del año 2013, por lo que advirtió, "no permite comparaciones con resultados anteriores a 2023". Explicó que hubo cambios en el currículo basado en competencias y habilidades del estudiante.

Explicó que en el proceso de análisis se usa el modelo de 2PL (dificultad y discriminación, mientras que antes, se usaba Rash) de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), y se consultan algunos parámetros de la Teoría Clásica de los Testes (TCT). Además, hay una nueva escala de 100 puntos con media en 57 SD 14. (antes escala de 30 puntos, media 18 y SD 4).

Dijo que se reportan los resultados y se elaboraran nuevos informes y se remiten a cada distrito, regional, centro educativo y a nivel nacional, para que los directores reciban todas las informaciones necesarias para realizar las mejoras educativas de cada centro. "Se ha trabajado en hacer más específicas las informaciones y entregarlas a tiempo, para la toma de decisiones oportunas en cada centro educativo", aseguró Valenzuela.