El Gobierno entrega centro educativo Salomé Guzmán Ortiz en Monte Plata

Una aula del nuevo centro educativo que se integra al próximo año escolar 2025-2026, que inicia el 25 de agosto. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno entregó este viernes el centro educativo de Primaria Salomé Guzmán Ortiz, en la provincia Monte Plata, el cual ingresará al sistema educativo el próximo año escolar 2025-2026, que inicia este 25 de agosto.

El acto de inauguración fue encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, quien destacó que esta escuela será un espacio destinado a cubrir el desempeño del talento dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/whatsapp-image-2025-08-08-at-172031-6a47daf1.jpeg La vicemandataria Raquel Peña pronunciado el discurso central del acto. (FUENTE EXTERNA)

"La educación es la semilla que nosotros sembramos hoy para poder cosechar ciudadanos críticos, solidarios, pero, sobre todo, comprometidos con nuestro país", expresó Peña al pronunciar el discurso central, según una nota de prensa enviada por el Ministerio de Educación.

En tanto que la estudiante de sexto grado, Arisleydi Peña Rodríguez, agradeció la entrega del plantel educativo.

"Prometemos cuidar esta escuela, respetarla y aprovechar cada oportunidad que se nos dé. Vamos a estudiar con entusiasmo, a compartir con alegría y a soñar en grande", afirmó Peña Rodríguez.

La directora del centro educativo Salomé Guzmán Ortiz, Amada Yissell Rodríguez, aseguró que en esta estructura física se formarán ciudadanos con valores.

"Aspiramos a que este sea un lugar donde se cultiven sueños, se fomente la curiosidad y se formen ciudadanos íntegros, empáticos y comprometidos con el desarrollo de su entorno", explicó Yissell Rodríguez.

Más de 170 estudiantes serán beneficiados

De acuerdo con la nota, el centro educativo beneficiará a más de 170 estudiantes y funcionará en jornada escolar extendida.

El nuevo centro educativo, que acogerá cinco nuevas aulas estándar fue construido con una inversión de RD$ 55,198,766.96.

La construcción estuvo a cargo de la Dirección de la Infraestructura Escolar. Cuenta, además, con área administrativa, biblioteca, salón multiuso, cocina, comedor, cancha deportiva y plaza cívica, entre otras facilidades.