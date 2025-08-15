Gobierno entrega cinco escuelas y dos centros de atención a la primera infancia

La vicepresidenta de la República Raquel Peña y el ministro de Educación Luis Miguel De Camps en inauguraciones en San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República Raquel Peña y el ministro de Educación Luis Miguel De Camps encabezaron este viernes la inauguración de cinco centros educativos y dos estancias infantiles en San Pedro de Macorís.

De acuerdo con una nota de prensa del ministerio, estos proyectos beneficiarán a 4,155 niños, niñas y adolescentes, y aportarán 129 nuevas aulas al sistema.

El primer centro inaugurado fue el Liceo Villa Thelma Villaverde Penson, compuesto por tres bloques que disponen de 26 aulas, biblioteca, laboratorio de ciencias, cancha doble especial, entre otros espacios. El centro, ubicado en El Brisal, tiene capacidad para 910 estudiantes.

La siguiente entrega fue el Liceo José Francisco Peña Gómez, que cuenta con 28 aulas que permitirán la formación de 980 jóvenes. El nuevo plantel, ubicado en el sector Tres y Medio, cuenta con cuatro bloques, enfermería, laboratorio de ciencias, cancha mixta, laboratorio de informática, entre otros espacios.

En un tercer acto fue inaugurado el Liceo Profesor Miguel Jorge Fulgencio Manzanillo, ubicado en el sector Villa Maranata, que cuenta con 26 aulas que albergarán 910 jóvenes. Este centro de nivel secundario dispone de tres bloques, enfermería, laboratorio de ciencias, cancha doble especial y otros espacios complementarios.

De manera simbólica, también fueron entregadas otras dos escuelas durante el acto. Una de ellas es la Escuela Paz Victoriano, que dispone de 15 aulas para beneficiar a 165 estudiantes. Cuenta con tres bloques dobles, dos correspondientes al nivel primario y uno al nivel inicial, así como con cancha doble, cisterna, garita y otras facilidades.

El otro plantel es la Escuela Primaria Georgilio Mella Chavier, con 24 aulas para la formación de 840 alumnos. Dispone de tres bloques, áreas exteriores acondicionadas y diversas amenidades.

"El progreso de la comunidad"

El ministro Luis Miguel De Camps afirmó que estas edificaciones marcan el inicio de una etapa de progreso para la comunidad y que el orgullo de la provincia se refleja no solo en sus edificaciones, sino en los valores de sus hijos e hijas.

"Hoy no cerramos una etapa, la abrimos. El liceo que hoy inauguramos es un puente que conecta presente y futuro. Que este sea un lugar donde cada generación supere a la anterior y donde el orgullo de San Pedro de Macorís se mida no solo por sus construcciones, sino por la grandeza de sus hijos e hijas", destacó.

Asimismo, hizo un llamado a toda la comunidad educativa a integrarse a la docencia el próximo 25 de agosto.

Agradecimiento

En la inauguración de la Escuela José Francisco Peña Gómez, la estudiante Greylin Vásquez, de primero de secundaria, agradeció con un discurso a las autoridades en nombre de todos sus compañeros.

"Hoy no es un día cualquiera, es un día que nuestra comunidad esperó con ansias. Este liceo es mucho más que ´block´ y cemento; es la materialización de un sueño, la prueba de que, cuando se trabaja en equipo, las cosas buenas suceden", aseguró.

Como parte de la agenda del viernes, el ministro De Camps participó, además, en un encuentro estudiantil en el que conversó con jóvenes de liceos y respondió algunas de sus inquietudes.

Entregan Caipi

Asimismo, fue inaugurado el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) Las Abejitas, en el barrio Villa Progreso, de la misma provincia, que dispondrá de 10 aulas para garantizar atención y educación oportuna a 350 niños de uno a cinco años. Este espacio cuenta con psicólogo, salón multiusos, patio, juegos infantiles y otros recursos didácticos. En ese acto también fue inaugurado el Caipi La Higuera.

La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que, con la inauguración de estos centros educativos, "renovamos nuestra determinación de construir un presente con mejores oportunidades para todos y de garantizar que el conocimiento siga siendo la base del desarrollo de nuestra juventud".

"Sigamos adelante, con visión y compromiso, trabajando juntos por una República Dominicana donde la educación sea siempre el motor del cambio", instó la funcionaria.